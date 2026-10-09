Stieneke van der Graaf voorgedragen als burgemeester van Zaltbommel

Foto via Gemeente Weststellingwerf

Stieneke van der Graaf (42) wordt de nieuwe burgemeester van Zaltbommel. De gemeenteraad heeft haar donderdag voorgedragen voor de functie.

Van der Graaf volgt Marnix Bakermans op, die sinds augustus 2024 waarnemend burgemeester van Zaltbommel is. De voordracht van de gemeenteraad gaat nu naar de minister van Binnenlandse Zaken. Die draagt haar vervolgens voor aan de Koning, die haar officieel benoemt. De installatie staat gepland voor 3 december.

Van der Graaf (geboren in het Overijsselse Zwartsluis) studeerde in Stad, woont in Groningen en was tien jaar lid van de Groningse Provinciale Staten namens de ChristenUnie. Daarna was Van der Graaf tot 2023 lid van de Tweede Kamer. Sinds mei 2025 is ze waarnemend burgemeester van Weststellingwerf in Friesland.