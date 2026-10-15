Avond4daagse Groningen blijft bestaan: Groningse 4daagse neemt organisatie over

Foto via Avond4Daagse.nl

Stichting Groningse 4daagse neemt vanaf 2027 de organisatie van de Avond4daagse Groningen over.

Eerder dit jaar ontstond onzekerheid over de toekomst van de Avond4daagse Groningen. Tijdens de tachtigste editie werd bekend dat de Groninger Wandelsport Commissie, die het evenement tientallen jaren organiseerde, zou stoppen.

Dit zou een einde van een een traditie betekenen voor duizenden kinderen, ouders, grootouders, scholen en verenigingen. “We vonden dat Groningen deze traditie niet mocht verliezen”, zegt Stichting Groningse 4daagse. “Wandelen brengt mensen samen en dat sluit perfect aan bij onze missie”

Wethouder Sport, Jalt de Haan (CDA), is blij met de overname. “We zien graag dat kinderen al op jonge leeftijd plezier beleven aan bewegen. Tegelijkertijd brengt dit evenement mensen samen en zorgt het voor ontmoeting en verbinding in onze gemeente. Mooi dat de Stichting Groningse 4daagse haar verantwoordelijkheid neemt, zodat deze waardevolle traditie kan voortleven.”

De komende maanden wordt gewerkt aan de organisatie van de editie van 2027, waaronder de routes, vrijwilligersorganisatie, communicatie en inschrijvingen. De eerstvolgende Avond4daagse Groningen vindt plaats van maandag 24 mei tot en met donderdag 27 mei 2027.