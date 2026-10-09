Stephanie Klein Nagelvoort-Schuit volgt Ate van der Zee op als nieuwe bestuursvoorzitter UMCG

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Stephanie Klein Nagelvoort-Schuit volgt op 16 april volgend jaar Ate van der Zee als bestuursvoorzitter van het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Klein Nagelvoort-Schuit is al zes jaar lid van de raad van bestuur van het ziekenhuis. Daarvoor studeerde ze geneeskunde in Rotterdam en werkte twintig jaar bij het Erasmus MC, onder meer als afdelingshoofd van de spoedeisende hulp en hoogleraar interne geneeskunde. Sinds haar aanstelling in het UMCG is Klein Nagelvoort-Schuit verantwoordelijk voor onder meer patiëntenzorg, kwaliteit en veiligheid, medische vervolgopleidingen en IT. Ook is ze hoogleraar Zorg van de Toekomst aan de Rijksuniversiteit Groningen.

“Ik kijk ernaar uit om deze verantwoordelijkheid op me te nemen, samen met mijn collega’s in de raad van bestuur”, aldus Stephanie Klein Nagelvoort-Schuit. “We staan voor grote uitdagingen om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Ik ben ervan overtuigd dat we het verschil kunnen maken. Niemand kan dit alleen en gelukkig hoeft dat ook niet. We doen het samen: met onze collega’s, met patiënten en studenten, en met al onze partners in de regio, landelijk en internationaal.”

De 52-jarige Klein Nagelvoort-Schuit volgt Ate van der Zee op, die in april met pensioen gaat na ruim dertig jaar werkzaam te zijn geweest in het ziekenhuis. Gynaecoloog en oncoloog Van der Zee werd in 2000 benoemd tot hoogleraar. In 2013 werd Van der Zee bestuurslid bij het ziekenhuis en sinds 2019 bekleedt hij de functie van bestuursvoorzitter. Na zijn pensioen wordt Van der Zee lid van de Raad van Toezicht van de Hanze.