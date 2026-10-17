Stationspiano op Hoofdstation stap dichterbij: stationsmanager dient officiële aanvraag in bij NS en ProRail

De terugkeer van de stationspiano op het Hoofdstation lijkt een stap dichterbij te zijn gekomen. Voormalig nachtburgemeester Chris Garrit laat weten dat de stationsmanager inmiddels een officiële aanvraag voor de plaatsing van het instrument heeft gedaan bij de NS en bij spoorbeheerder ProRail.

“Afgelopen week heb ik een gesprek gehad met de stationsmanager”, vertelt Garrit. “Dat was een heel goed en aardig gesprek. Ondanks dat er in dat gesprek niet is gezegd dat er definitief een piano komt, hebben we wel de onderdoorgang bekeken waar de piano eventueel zou kunnen komen te staan. Van de plek zijn ook foto’s gemaakt die samen met de aanvraag naar het hoofdkantoor gaan. Hoe lang de verwerking van de aanvraag gaat duren is onbekend, maar toch is het weer een stapje in het traject, wat bij mij voor een positief gevoel heeft gezorgd.”

Ludieke actie

Het verhaal over de terugkeer van de stationspiano begon twee weken geleden toen Garrit samen met collega’s van De Groningse Nacht met een ludieke actie een piano in de onderdoorgang plaatste. De piano was een gift aan het station en daarmee aan de reizigers en de inwoners van de gemeente Groningen. Volgens de initiatiefnemers kan de stationshal wel wat vrolijkheid gebruiken. Voor de start van de verbouwing van het Hoofdstation was er ook een piano op het station te vinden, maar deze is vanwege de werkzaamheden weggehaald. Daardoor zijn er nu in het Noorden van het land geen muziekinstrumenten meer te vinden op stations.

“De afgelopen periode ben ik op verschillende tijdstippen op het station geweest”, liet de voormalig nachtburgemeester eerder weten. “Op bepaalde tijdstippen heeft het best wel een grimmige uitstraling. Maar als er op zo’n moment muziek klinkt, dan doet dat heel veel met de beleving. Het is dan minder erg om op een aansluiting of overstap te moeten wachten.”

Politiek vraagt college om actie

De ludieke actie ontging ook de lokale politiek niet. De fracties van Stadspartij 100% voor Groningen, D66, PRO en Student & Stad stelden vragen aan het college met de vraag of de gemeente iets kon betekenen in de terugkeer van het instrument.

Wethouder Jalt de Haan (CDA) liet daarop weten: “Als college zien wij absoluut de meerwaarde van muziek in de openbare ruimte. Maar niet alles is van de gemeente. De reizigerstunnel valt onder het beheer van NS en ProRail. Maar wat wij wel kunnen doen, is dit onderwerp bij die partijen op tafel leggen. Sterker nog: dat is inmiddels gebeurd. We hebben gevraagd of er een piano in de tunnel kan komen. De NS heeft dit verzoek momenteel in beraad.”

Piano tijdelijk naar EM2

Ondanks het positieve gesprek met de stationsmanager vertrok Garrit niet met lege handen. “Twee weken geleden lieten we de piano achter. Na een uurtje werd het instrument door NS-medewerkers weggehaald. Sindsdien stond het in de opslag. Ze hadden mij van tevoren gevraagd of ik het weer mee wilde nemen. Dat heb ik gedaan. De piano staat nu hier bij EM2 op het Suikerterrein. En het aanbod blijft staan: als NS en ProRail beslissen dat er in Groningen weer een piano komt, blijft mijn aanbod gelden. Het is en blijft een gift van de Groningse Nacht aan het Hoofdstation. Ze hoeven me maar te bellen en ik rijd die kant weer op.”

‘Muziek past bij het DNA van Groningen’

Vorige week opperde Garrit bovendien dat er misschien ook gekeken kan worden naar piano’s op meer openbare locaties in de stad. “De voorzitter van de gemeenteraad bracht ons op dat idee door een verspreking waarbij gesproken werd over een ‘stadspiano’. Ik denk dat dit heel goed zou passen bij Groningen. Over drie maanden vindt Eurosonic Noorderslag weer plaats. Hoe mooi is het dan dat er op het Hoofdstation muziek klinkt, maar dat dit ook mogelijk is in verschillende openbare gebouwen?”

Volgens Garrit zijn er in de stad momenteel nog maar erg weinig plekken waar dit kan: “Terwijl het wel een middel is om de veiligheid te bevorderen en om sociale verbindingen te leggen. Muziek trekt mensen aan en de reuring zorgt ervoor dat dingen die het daglicht niet kunnen verdragen, daar niet meer plaatsvinden vanwege de sociale controle die er dan is. Daarnaast past het toevoegen van muziek ook bij het DNA van de stad. Dus dat initiatief zou ik ook zeker willen ondersteunen.”