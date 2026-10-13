Staking in streekvervoer: Qbuzz adviseert thuiswerken, treinen NS en Arriva rijden wel

Foto: Raymond Meter - meterfotografie.nl

Er vindt woensdag 14 oktober in het openbaar vervoer opnieuw een landelijke vakbondsstaking plaats. Vorige maand werd er ook al gestaakt. Vervoersbedrijf Qbuzz adviseert reizigers rekening te houden met een langere reistijd of, indien mogelijk, thuis te werken.

Vakbonden CNV en FNV lieten vorige week weten voorlopig iedere week een dag het werk neer te leggen omdat de onderhandelingen over een nieuwe cao voor het streekvervoer zijn vastgelopen. Werkgevers gaven aan verder te willen praten, maar de vakbonden kiezen voor acties. Buschauffeurs eisen betere arbeidsvoorwaarden en een loonsverhoging van 9,5 procent in twee jaar, een betere seniorenregeling en sneller een vast contract. Vervoersbedrijven willen daarentegen onder meer de loondoorbetaling bij ziekte verlagen en meer onbetaalde pauzes inroosteren.

Onduidelijkheid over busritten

Welke bussen woensdag exact rijden, is vooraf niet te zeggen. Qbuzz-chauffeurs beslissen zelf of ze meedoen aan de staking. “Hoe we de dienstregeling vanaf de eerste rit ’s ochtends vroeg kunnen opstarten, is afhankelijk van de chauffeurs en verkeersleiders die niet staken. Dat is pas duidelijk bij aanvang van de diensten.”

Qbuzz benadrukt dat het zijn uiterste best doet om de reisinformatie actueel te houden: “Omdat pas kort voor de start van een dienst duidelijk wordt of een rit rijdt, kan het voorkomen dat een rit eerder nog als beschikbaar in de reisplanner staat en later alsnog wordt geannuleerd. Ook op de avond voorafgaand aan de staking zijn er nog geen wijzigingen zichtbaar in de reisplanners.”

Het vervoersbedrijf roept reizigers op om kort voor vertrek de situatie te raadplegen via de reisplanner. “Houd rekening met een langere reistijd of werk thuis als dat mogelijk is. De situatie kan gedurende de dag veranderen.”

Treinen van Arriva en NS rijden wel

In Groningen zijn er meer vervoerders actief. Het treinvervoer wordt verzorgd door Arriva en NS. Zij laten weten geen problemen te verwachten omdat dit personeel onder een andere cao valt.

Arriva laat weten geen hinder te verwachten: “Wij verwachten geen beperkingen en rijden volgens de normale dienstregeling.” Ook de treinen van NS rijden woensdag volgens het spoorboekje.

De vakbonden hebben aangekondigd dat er de komende tijd vaker gestaakt gaat worden. Wanneer de volgende stakingsdag plaatsvindt, is op dit moment nog niet bekend.