Stadspartij wil onafhankelijk onderzoek naar gang van zaken rond overleden bewoners in zorgpand Vinkhuizen

De hulpdiensten bij het pand aan de Smaragdstraat - Foto: 112 Groningen

De Stadspartij 100% voor Groningen wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de zorg en het toezicht op de situatie in een zorgpand aan de Smaragdstraat in Vinkhuizen. Eerder dit jaar onthulde DvhN dat er in augustus 2025 twee kwetsbare mensen overleden in het pand, binnen vijf dagen van elkaar.

De krant beschreef hoe de 26-jarige en een 42-jarige bewoner overleden in het vervuilde pand, waar zorgorganisatie Zorg4Noord cliënten begeleidt. Beide overlijdens werden officieel aangemerkt als ‘natuurlijk’, maar uit de reconstructie bleek dat buurtbewoners en betrokkenen al langer zorgen hadden over de hygiëne en de zorg.

Ook de gemeente Groningen en zorgkantoor Menzis brachten bezoeken aan het pand na meldingen. De gemeente liet aan de krant weten dat ze het pand controleerde vanwege de kamerverhuur. Volgens de gemeente ging het om particuliere kamerverhuur en niet om een zorginstelling. De gemeente stelde dat ze niet verantwoordelijk was voor het toezicht op de geleverde zorg, omdat die niet vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning of de Jeugdwet kwam. Dat toezicht lag volgens de gemeente bij Menzis.

De Stadspartij stelt nu vragen over die verdeling van verantwoordelijkheden. De partij wil weten waarom de gemeente niet aantoonbaar de regie nam om de veiligheid en de benodigde zorg voor de bewoners te waarborgen. Daarnaast wil de partij opheldering over de kwaliteit van de zorg. Zorg4Noord ontving geld voor begeleiding van de bewoners, maar volgens de reconstructie bestonden er ernstige zorgen over de vervuiling en de leefomstandigheden in het pand.

Fractievoorzitter Yaneth Palacio Menger vraagt het college daarom onafhankelijk onderzoek te doen naar het handelen en nalaten van de betrokken instanties, waaronder de gemeente zelf. “Voor ons is het onacceptabel wanneer kwetsbare inwoners tussen wal en schip dreigen te vallen doordat instanties naar elkaar verwijzen en niemand de regie neemt”, schrijft Menger. “Wettelijke verantwoordelijkheden mogen nooit een excuus worden voor bestuurlijke passiviteit. Juist wanneer meerdere instanties betrokken zijn, moet duidelijk zijn wie ingrijpt, wie toezicht houdt en wie verantwoordelijkheid neemt.”