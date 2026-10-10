Stadspartij vreest voor kwetsbare jongeren door crisis bij Accare: “Onafhankelijk onderzoek nodig”

De poli van Accare aan de Nieuwe Stationsweg in Haren - Foto via Google Maps Streetview

De fractie van Stadspartij 100% voor Groningen wil dat het gemeentebestuur een onafhankelijk onderzoek instelt naar de gevolgen van de bestuurlijke crisis bij Accare. De partij maakt zich grote zorgen over de continuïteit en de kwaliteit van de jeugdzorg in de gemeente, en wil weten of kwetsbare jongeren de dupe zijn geworden van de hoogoplopende ruzie in de top van de instelling.

Aanleiding voor de schriftelijke vragen is het recente nieuws over het vertrek van de voltallige Raad van Bestuur van Accare. Bestuurders Marco Bottelier en Margriet Wiedemeyer stapten vorige week op na een escalerend conflict met de Raad van Toezicht.

Angstcultuur

Binnen de noordelijke ggz-instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie, die twee vestigingen in de gemeente Groningen heeft, heerst al langer grote onrust. Medewerkers luidden eerder de noodklok over een leegloop van leidinggevenden, machtsmisbruik en een angstcultuur. Bovendien zou de verstoorde verhouding tussen de opgestapte Accare-top en samenwerkingspartner Elker zorgen voor extra risico’s voor patiënten, zoals oplopende wachtlijsten bij doorverwijzingen.

“Directe gevolgen voor noodzakelijke zorg”

“Wij maken ons ontzettend grote zorgen”, licht raadslid Yaneth Menger van Stadspartij 100% voor Groningen toe. “Het onmiddellijke opstappen van de raad van bestuur kan directe gevolgen hebben voor het verlenen van tijdige en noodzakelijke jeugdzorg. Wanneer er binnen een betrokken zorgorganisatie langdurig sprake is van ernstige interne conflicten en bestuurlijke instabiliteit, moet gegarandeerd worden dat de zorg voor deze kwetsbare jongeren niet in gevaar komt.”

Wist het college van de problemen?

De Stadspartij wil van het college weten wanneer gemeentelijke contractmanagers en toezichthouders voor het eerst zijn geïnformeerd over de strubbelingen bij Accares. Ook vraagt Menger zich af of de aanhoudende problemen hebben geleid tot vertragingen bij indicatiestellingen, diagnostiek of behandeling voor jongeren die via Elker zorg ontvangen.

Tot slot eist de fractie een onafhankelijk onderzoek naar de effecten van de crisis op de toegankelijkheid en continuïteit van de jeugdzorg. Menger: “Als het college daartoe niet bereid is, willen we weten hoe zij dat verantwoorden tegenover de betrokken jongeren en hun ouders.”

Inmiddels is bij Accare een interim-bestuurder aangesteld om de rust in de organisatie te herstellen. De schriftelijke vragen van de Stadspartij zullen binnen enkele weken beantwoord worden.