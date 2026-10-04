Stadspark Natuurlijk wil lagere geluidsnormen bij evenementen: “Het kan allemaal wel, als je maar wilt”

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

De geluidsnormen voor evenementen in het Stadspark moeten omlaag. Dat stelt de Vereniging Stadspark Natuurlijk. Bestuursleden Alfred Somsen en Saskia Sterkman verwijzen daarbij naar recente experimenten in de Amsterdamse Melkweg, waar het volume tijdens concerten werd verlaagd naar 95 decibel, terwijl in Groningen bij popconcerten en festivals nog 103 decibel is toegestaan. Hoewel KNO-artsen kritisch zijn over dat Amsterdamse initiatief omdat 95 decibel op weekbasis nog steeds gehoorschade kan veroorzaken, toont het volgens de omwonenden wel aan dat het volume flink omlaag kan.

Alfred en Saskia, wat willen jullie met Vereniging Stadspark Natuurlijk bereiken?

“Wij zijn omwonenden van het Stadspark. Wat we eigenlijk willen is dat er meer aandacht komt voor rust en ruimte in het park. Dat er minder vaak evenementen plaatsvinden en dat als er evenementen gepland worden, er minder geluid wordt gemaakt. Op dit moment vinden er twaalf geluidsdagen per jaar plaats. Geluidsdagen zijn dagen waarop de gemeente tijdelijk ruimere geluidsnormen hanteert dan normaal is toegestaan. Wij vinden twaalf van dat soort dagen simpelweg te veel.”

Deze zomer vonden er tal van evenementen plaats, zoals Kingsland en Hullabaloo. Toch kwamen afgelopen week de meeste klachten binnen, zo’n 250, na het dance-evenement An Evening With Pegassi. Hoe verklaar je dat?

“Wat van dancemuziek bekend is, is dat er in de muziek gebruik wordt gemaakt van een beat die de hartslag verhoogt. Je hebt het over hele lage tonen en basgeluiden die de eigenschap hebben dat ze heel ver dragen. Dat je hartslag verhoogd wordt, doet wat met bezoekers, maar voor ons als omwonenden geeft het vooral enorme overlast. Dancemuziek zorgt daar sneller voor. Daarnaast speelt de duur van een evenement mee. Neem het concert van Rammstein: dat is een relatief kort concert dat je goed kunt overzien. Maar Pegassi duurt van 16.00 tot 23.00 uur. En Hullabaloo, waar ook erg veel klachten over binnenkwamen, duurt zelfs twee dagen. Die eigenschappen spelen allemaal mee in het aantal klachten dat bij de gemeente binnenkomt.”

“In andere gemeenten zie je dat de normen naar beneden worden bijgesteld”

Nu hanteert de gemeente Groningen specifieke geluidsnormen…

“De normen die de gemeente hanteert zijn veel te hoog. Ze liggen ook op een hoger niveau dan in veel andere steden. In andere gemeenten zie je de laatste tijd juist een tendens dat normen naar beneden worden bijgesteld. En voor de duidelijkheid: stel dat een concert of festival in Groningen keurig binnen de wettelijke normen blijft, dan wil dat absoluut niet zeggen dat er geen overlast is.”

(Saskia:) “Bij mij zorgt dergelijke overlast voor veel stress. En dat leidt vervolgens tot depressieve klachten. Het beïnvloedt mijn leven en mijn dagelijkse functioneren op een heel negatieve manier. Na zo’n concert of festival heb ik echt een dag nodig om bij te komen.”

Zijn jullie hierover serieus in gesprek met de gemeente Groningen?

“De gemeente doet heel goed haar best om uit te stralen dat ze in gesprek is. Maar als je ziet hoe er in de praktijk wordt omgegaan met klachten en meldingen, dan is het voor het gemeentebestuur vooral een gegeven. Als er tijdens of na een evenement driehonderd klachten binnenkomen, dan trekken ze zich daar in feite geen biet van aan. Het is voor hen een administratieve formaliteit geworden.”

Wat is jullie wens voor de komende jaren?

“We zouden heel graag zien dat er gekeken wordt naar het verlagen van de geluidsnormen. De Nederlandse Stichting Geluidshinder en de GGD zijn hier landelijk al mee bezig. En je ziet hier en daar experimenten ontstaan, zoals onlangs tijdens een concert in de Melkweg in Amsterdam, waar het geluid werd teruggebracht naar 95 decibel. Hoewel deskundigen en KNO-artsen meteen waarschuwden dat ook 95 decibel op weekbasis nog te hard is voor het menselijk oor als je géén oordoppen draagt, vonden bezoekers het qua beleving prima.”

“Het laat zien dat livemuziek niet per se op de allerhoogste stand hoeft te staan. Het kan allemaal wel zachter, als je maar wilt. Ondertussen wil de gemeente op de Drafbaan de geluidsnormen juist gaan verhogen. En dat vinden wij een waanzinnig slecht idee. Wij blijven dit continu aanstippen. Afgelopen week vond er bijvoorbeeld nog een werkbezoek van gemeenteraadsleden aan het Stadspark plaats. Daar hebben we op een hele vriendelijke, maar duidelijke manier laten weten hoe wij hierover denken.”

Somsen en Sterkman waren te gast in het radioprogramma ‘Goedemorgen Groningen’. Luister hieronder naar het gesprek: