Stadjer (43) aangehouden voor handel in softdrugs in Hoogezand

Foto: Politie Ommelanden-Midden

Agenten hebben vrijdag een 43-jarige man uit Groningen aangehouden in Hoogezand. In de auto vonden zij meer dan een gebruikershoeveelheid softdrugs en een groot bedrag aan contant geld.

De man werd staande gehouden op de Van Noortstraat, nadat agenten tijdens een verkeerscontrole een wietlucht uit zijn auto roken. Na een vordering tot uitlevering en een doorzoeking van de auto kwamen de drugs en het geld tevoorschijn.

De Groninger werd aangehouden op verdenking van het bezit, vervoer en de handel in softdrugs. De drugs en het geld zijn in beslag genomen. De man werd diezelfde avond verhoord en daarna heengezonden.