Stadjer (28) begin december in beklaagdenbankje voor maken bangalijst en dwang tegen oud-politica Ina Brouwer

De 28-jarige man uit Groningen die in de zomer van 2024 werd gearresteerd voor het maken van een bangalijst met daarop studentes uit Utrecht, moet op 1 en 2 december voor de rechter verschijnen. Dat meldt het Algemeen Dagblad woensdagmiddag. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van doxing en ‘dwang’. Onder de 22 slachtoffers is advocaat en voormalig Tweede Kamerlid Ina Brouwer, die de slachtoffers van de bangalijsten bijstaat.

De zaak rond Brouwer staat los van de bangalijst die leden van het Utrechtsch Studenten Corps (USC) in 2024 maakten. De Groninger was geen lid van het corps en handelde volgens het Openbaar Ministerie alleen.

De man zou een nepwebsite voor kamerverhuur hebben gemaakt. Vrouwen die een kamer zochten, lieten daar hun gegevens en een foto achter. De verdachte gebruikte die informatie voor een lijst met hun namen, telefoonnummers en seksueel getinte teksten. De slachtoffers werden vervolgens online lastiggevallen en herhaaldelijk gebeld. De maker dreigde ook nieuwe lijsten te publiceren als de media aandacht bleven besteden aan de zaak.

Na de aanhouding van de Stadjer in de zomer van 2024 maakte het Openbaar Ministerie al bekend de Stadjer ook te verdenken van het onder druk zetten van de advocate van één van de slachtoffers. Wie dat precies was, wilde het OM toen niet zeggen. Maar volgens het AD is nu duidelijk dat het inderdaad om advocate en oud-politica Ina Brouwer gaat. De verdachte eiste via Telegram dat ze zou stoppen met haar werk voor de slachtoffers. Daarnaast wilde hij dat ze 10.000 euro in bitcoin zou betalen. Brouwer deed daarop aangifte van bedreiging en afpersing.