Spoorwegovergangen in Stad gaan vanaf donderdagavond weekend lang dicht vanwege werkzaamheden

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De spoorwegovergang bij de Peizerweg in Groningen gaat donderdagavond tot en met het weekend dicht vanwege werkzaamheden aan het spoor. De onderdoorgang bij de Prinsesseweg en Zonnelaan wordt vrijdagavond ook voor de rest van het weekend afgesloten.

De afsluiting bij de Peizerweg begint donderdagavond om 23.00 uur en duurt tot maandagochtend 06.00 uur. De onderdoorgang aan de Prinsesseweg en Zonnelaan gaat vrijdagavond om 19.00 uur dicht en gaat tegelijk met de Peizerweg weer open.

Beide afsluitingen gelden voor al het verkeer, ook fietsers en voetgangers. Lokaal verkeer bij de Peizerweg wordt omgeleid via de Paterswoldseweg. Automobilisten kunnen ook via de westelijke ringweg (N370) en het Hoendiep rijden. Bij de Prinsesseweg en Zonnelaan worden fietsers en voetgangers omgeleid via de Kerklaan. Daar kunnen ze onder het spoor door. Automobilisten kunnen omrijden via de Friesestraatweg en de westelijke ringweg.

De afsluitingen hangen samen met werkzaamheden van ProRail aan het spoor. Van vrijdag 16 tot en met zondag 18 oktober rijden er ook geen treinen tussen Groningen en Delfzijl, Eemshaven en Zuidhorn. Arriva zet dan bussen in op deze treintrajecten.