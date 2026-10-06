Treinverkeer naar Leer alweer hervat (update)

Foto: Andor Heij. Station Leer.

Het treinverkeer tussen Groningen en Leer is dinsdagmiddag na een onderbreking van een kleine twee uur weer hervat. ProRail meldde dinsdagmiddag aanvankelijk dat de treinen tussen Bad Nieuweschans en Leer tot en met woensdagavond niet zouden rijden, maar die verwachting bleek gelukkig te somber.

Tussen Bad Nieuweschans en Leer reden dinsdagmiddag geen treinen door problemen op het Duitse spoor. De Duitse verkeersleiding legde het treinverkeer stil. Arriva zette in de tussentijd stopbussen in tussen Bad Nieuweschans, Bunde, Weener, Ihrhove en Leer.

ProRail meldde vervolgens de verwachting dat de problemen tot en met woensdagavond 23.00 uur zouden aanhouden, maar een woordvoerder van Arriva liet kort daarop weten dat de soep minder heet werd gegeten dan gedacht.

De spoorlijn werd maandagmorgen na bijna elf jaar weer in gebruik genomen. Ook die heropening verliep niet zonder problemen: twee treinritten vanuit Winschoten vielen die ochtend uit door een kapotte motor.

De verbinding tussen Groningen en Leer lag sinds december 2015 grotendeels stil. Toen werd de Friesenbrücke over de Eems in Duitsland aangevaren. De brug moest worden vernieuwd. Ook het volledige Duitse baanvak werd vervangen. Daarmee moest de maximumsnelheid van de trein omhooggaan. Problemen met de ondergrond en stijgende kosten zorgden ervoor dat de werkzaamheden enkele jaren langer duurden dan gepland. Het is de bedoeling dat de trein in de toekomst rechtstreeks doorrijdt naar Bremen.