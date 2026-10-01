Speeltuinvereniging De Kreukelhof krijgt nieuwbouw

De gemeente trekt 2,3 miljoen euro uit voor de vervangende nieuwbouw van Speeltuinvereniging BSV De Kreukelhof in Hoogkerk. De nieuwbouw is nodig omdat het huidige gebouw vervangen moet worden.

De Kreukelhof vervult een belangrijke maatschappelijke functie in Hoogkerk. De vereniging biedt met haar speeltuin en activiteiten een laagdrempelige ontmoetingsplek voor jong en oud. Er zijn wekelijkse activiteiten voor kinderen, maar ook voor klaverjassen, bingo en creatieve workshops.

In nauwe samenwerking met de gebruikers heeft de gemeente een voorlopig ontwerp opgesteld. Het nieuwe buurthuis wordt een toekomstbestendig en functioneel gebouw met een gezond binnenklimaat. Het wordt gasloos, energieneutraal en energiezuinig. Op het terrein komen drie parkeerplaatsen en een fietsenstalling.

De huidige Kreukelhof blijft in gebruik totdat het nieuwe gebouw gereed is. Wel worden enkele speelelementen verplaatst. De bomen en het groen blijven staan. Het werk kan waarschijnlijk volgend voorjaar beginnen en duurt ongeveer tien maanden.