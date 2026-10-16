Speelfestivals breken opnieuw deelnemersrecord: ‘Mooie bevestiging van waardevolle invulling schoolvakanties’

Speelfestival 2026 in Groningen

De Speelfestivals in de gemeente Groningen verwelkomden dit jaar een recordaantal van 3.050 kinderen. Daarmee deden voor het tweede jaar op rij meer kinderen mee aan de festivals, die vooral bedoeld zijn voor kinderen die niet op vakantie gaan.

De Speeltuincentrale Groningen verwelkomde dit jaar 22 procent meer kinderen dan in 2025, toen ongeveer 2.500 kinderen meededen. De toename is deels een logisch gevolg van het grotere aanbod: verspreid over tien wijken organiseerde de Speeltuincentrale Groningen dit jaar 54 Speelfestivals. Desondanks kijkt Hilde Strijker, projectleider van de Speelfestivals., tevreden terug op hoe 2026 tot nu toe is verlopen:

“Met 3.050 deelnemers zien we dat de Speelfestivals voor steeds meer kinderen een waardevolle invulling van de schoolvakantie zijn. Kinderen kunnen samen spelen, nieuwe dingen ontdekken en plezier kunnen maken, gewoon in hun eigen buurt. Juist voor kinderen die niet op vakantie gaan, is het belangrijk dat er ook tijdens de schoolvakanties volop leuke activiteiten zijn.”

Tijdens de schoolvakanties kunnen kinderen meedoen aan een veelvoud aan activiteiten, van creatieve workshops en sportieve spellen tot ontdekkingsmiddagen. De festivals zijn bedoeld om kinderen de mogelijkheid te bieden om in hun eigen buurt te spelen, nieuwe dingen te ontdekken en andere kinderen te ontmoeten. Sisca Sytema, coördinator van de Speeltuincentrale, vertelt:

“De kracht van de Speelfestivals zit in wat we samen met de wijken mogelijk maken. Dankzij de steun van de gemeente, onze partners en vrijwilligers kunnen we kinderen op veel verschillende plekken een leuke vakantie bieden. Dat steeds meer kinderen meedoen, is een mooie bevestiging van de waarde van ons harde werk.”