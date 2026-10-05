SP wil opheldering over natuurcompensatie na bomenkap Enexis bij Vierverlaten

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De Statenfractie van de SP in Groningen wil duidelijkheid over de bomenkap door Enexis rond het hoofdspanningsstation Vierverlaten. De partij vraagt zich af of de kap uit 2020 volledig is gecompenseerd en hoe de nieuwe bomenkap uit 2025 wordt gecompenseerd.

Enexis kapte in 2020 al bomen rond het station voor een uitbreiding en volgens informatie van de SP kreeg Enexis in 2025 opnieuw een vergunning om een flink aantal bomen te kappen. De provincie gaf er beide keren een vergunning voor af, met daarin als voorwaarde dat de gekapte bomen moeten worden gecompenseerd door nieuwe bomen te planten.

De SP wil weten hoeveel bomen Enexis in totaal mocht kappen, heeft gekapt en of voor alle gekapte bomen inmiddels nieuwe bomen zijn geplant. Als dat niet is gebeurd, wil de partij weten waarom niet en of de provincie daartegen heeft opgetreden.

Volgens de SP zijn omwonenden bij beide kapwerkzaamheden niet actief geïnformeerd. De partij vraagt daarom wie verantwoordelijk is voor het informeren van inwoners en welke regels daarvoor gelden. De SP wil ten slotte weten waar de provincie de komende drie jaar bomen laat planten en welke bomen worden geplant als compensatie voor eerdere kap. De SP vindt dat nieuwe bomen eigenlijk moeten worden geplant voordat bestaande bomen worden gekapt. De fractie vraagt het provinciebestuur of het die mening deelt en wat nodig is om dit mogelijk te maken.