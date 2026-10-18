Snertwedstrijd brengt Beijum samen: “We willen hier een mooie traditie van maken”

Foto: Paul Blom

De tweede editie van de Snertwedstrijd in Beijum die zaterdag gehouden werd in het Heerdenhoes is een succes geworden. Volgens Hilda Dijkstra van Buurtteam Beijum, tevens initiatiefneemster, was er voor de wedstrijd veel belangstelling. “Het geluk was dat het ook echt snertweer was.”

Hilda, hoe is de wedstrijd verlopen?

“Het was fantastisch. Net als vorig jaar was het heel gezellig en was de sfeer heel goed. In de aanloop naar de wedstrijd hadden zich zeven deelnemers aangemeld. Uiteindelijk hebben er twee vanwege persoonlijke omstandigheden af moeten zeggen. Dat is jammer, maar soms gaan dingen zo. Uiteindelijk is de wedstrijd gestart met vijf deelnemers die daardoor in de keuken alle ruimte hadden om heerlijke snert te maken. En dat ging fantastisch.”

De eerste editie vond plaats in het voorjaar van 2025. Waarom wordt het nu in de herfst gehouden?

“De bedoeling was om afgelopen voorjaar de tweede editie te houden. We hebben heel erg ons best gedaan, maar we hadden te weinig aanmeldingen. Toen hebben we gezegd: weet je wat, we organiseren het in de herfst. Dat is de start van het snertseizoen en daardoor misschien ook wel een heel goed moment. En dat heeft goed uitgepakt. Waarbij Moeder Natuur ons nog een handje geholpen heeft: want na een lange periode van mooi weer kunnen we toch echt wel stellen dat de herfst dit weekend echt begonnen is.”

Is het lastig om deelnemers te vinden?

“Ja en nee. Waar het mee te maken heeft is dat mensen zenuwachtig zijn als ze op een plek moeten gaan koken waar de schijnwerpers op hen gericht staan. Althans, zo ervaren ze het. Maar dat is helemaal niet zo. Wij maken er als organisatie een hele leuke dag van. Het is een leuke bijeenkomst, met veel gezelligheid en ook livemuziek. Daarmee hopen we een sfeer neer te zetten waardoor het voor deelnemers voelt alsof ze thuis koken.”

Waarbij ook zoveel mogelijk geregeld was voor de deelnemers?

“Jazeker. Men hoefde niet met ingrediënten te slepen. Alles is gesponsord. De bewonersorganisatie heeft geholpen, de supermarkt, maar ook de gemeente. Toen we als Buurtteam Beijum gestart zijn hadden we als doel om inwoners meer samen te krijgen. Dat was ook een wens van de gemeente. Maar hoe doe je dat? Daar is onder andere deze snertwedstrijd een resultaat van. Want naast deelnemers trekt deze wedstrijd ook fans, mensen die de verrichtingen volgen en een groep die maar al te graag wil proeven. Wij zijn blij met hoe het gaat. Wat we merken is dat nog niet iedereen van het bestaan van deze wedstrijd weet, maar als dat bekender wordt, dan zal het ook meer op de kaart komen staan.”

We hebben het over snert. Ik kan me voorstellen dat het doel van deze wedstrijd ook is om een oud-Hollands gerecht op de kaart te blijven houden…

“Dat is absoluut waar. Het is belangrijk om gerechten levend te houden. Snert of erwtensoep is tegenwoordig cultureel erfgoed. Het Alfa-college is al heel wat jaren het toneel van het wereldkampioenschap dat daar gehouden wordt. Ik heb daar drie keer aan meegedaan. Daardoor is bij mij de interesse ook gewekt in dit gerecht. En daarnaast helpt zo’n wedstrijd ook om Beijum positiever op de kaart te zetten.”

Want mensen zijn nu niet positief over Beijum?

“In het verleden is er veel gebeurd in Beijum. En eigenlijk is het jammer dat dat beeld blijft hangen. Want tegenwoordig is het een hele leuke wijk. Het is hier mooi groen, er worden heel veel leuke activiteiten gehouden en er woont een hele leuke groep inwoners. Dat merk je ook bij deze wedstrijd: het wordt ondersteund. De sponsoren, de ruimte die beschikbaar wordt gesteld. En uiteindelijk hadden we gisteren veel gasten waardoor we de hele hut vol hadden. Dat is toch prachtig?”

En dan de winnaar. Want wie heeft dit jaar indruk gemaakt?

“We hadden drie dames en twee heren die gestreden hebben om de wisselbeker. We hadden een jury die bestond uit vier dames. Eén van hen was Schieraida, de winnaar van vorig jaar. Want dat is ook het leuke van Beijum: er wonen hier mensen van verschillende komaf. Schieraida is van Surinaams-Hindoestaanse komaf en maakte vorig jaar een snert met invloeden uit die landen. Dit jaar ging de prijs naar Toos, een inwoonster van Molukse komaf. Van tevoren had ze gezegd: ik ga Nederlandse snert maken. Dat deed ze zo goed dat ze de prijs won en dat ze direct heeft beloofd volgend jaar de titel te gaan verdedigen.”

Want een derde editie komt er?

“Gisteren na afloop werd er diverse keren aan mijn jas getrokken: Hilda, komt er volgend jaar weer een wedstrijd? En ja, dat is absoluut onze bedoeling. We willen hier iets structureels van maken. Want dat is het leuke aan dit evenement: ik heb gisteren mensen gezien waarvan ik niet wist dat ze in de wijk wonen. Ik heb er alle geloof in dat als we hier goed aandacht aan besteden dat het nog groter kan worden en dat we ook nog meer wijkbewoners kunnen bereiken. En misschien moeten we dan ooit wel verhuizen naar een andere locatie omdat het Heerdenhoes dan te klein wordt.”

Je zei het al: het snertseizoen is begonnen. Wat zou je advies zijn aan mensen die overwegen om deel te nemen?

“Ga thuis lekker oefenen. Dat geldt ook voor de deelnemers die gisteren meededen: zij hebben ook thuis geoefend. Eén van hen was Henk. Henk is vegetariër en had nog nooit snert gekookt. Thuis is hij begonnen en heeft door te oefenen een heerlijke snert gemaakt met een lekkere bite. Want dat mag ook gezegd worden: er stonden gisteren vijf heerlijke soepen op tafel. De jury heeft het niet makkelijk gehad. Door thuis te gaan oefenen kun jij wellicht ook een snert maken waar we de volgende editie van onder de indruk zijn. Ik zou al deze mensen willen aanmoedigen: ga het gewoon proberen. En dan zien we je graag bij de volgende editie van deze wedstrijd.”