Sneller hulp van GKB en corporaties bij geldzorgen

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Zes Groninger woningcorporaties zijn nauwer gaan samenwerken met de GKB om inwoners te helpen die problemen hebben met huurachterstanden en beginnende schulden.

Geldzorgen beginnen vaak niet met een aanmaning of een huurachterstand. Mensen gaan eerst piekeren en wakker liggen omdat de huur, energierekening of andere vaste lasten steeds lastiger te betalen zijn. Dat herkennen woningcorporaties maar al te goed.

Corporaties De Huismeesters, Lefier, Nijestee, Wierden en Borgen, Patrimonium en Woonborg hebben samen met de GKB hun samenwerkingsafspraken vernieuwd. Zo kunnen inwoners sneller de juiste hulp krijgen door problemen met huurachterstanden en beginnende schulden vaak eerder aan te pakken. Wie zich zorgen maakt over geld kan zelf contact opnemen met de GKB. Het adviesgesprek is gratis.

Wethouder Eelco Eikenaar: “Geldzorgen gaan vaak over meer dan geld. Ze kunnen zorgen voor stress en invloed hebben op het dagelijks leven. Door samen te werken kunnen we inwoners eerder helpen en voorkomen dat problemen groter worden.”