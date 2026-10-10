Sloop woningen Parkweg gaat volgende maand van start

De sloop van acht markante woningen aan de Parkweg in de Rivierenbuurt begint over een maand. Afgelopen week zijn de laatste bewoners uit de woningen vertrokken en heeft een aannemer bouwhekken rond het blok geplaatst.

Het gaat om de woningen aan de Parkweg 75 tot en met 89b. De acht woningen uit de jaren dertig werden enkele jaren geleden door de gemeente aangekocht ter voorbereiding op de gebiedsontwikkeling rond het Hoofdstation. De afgelopen periode werden de panden nog tijdelijk bewoond via leegstandsbeheerder Carex. Inmiddels is het pand volledig ontruimd en zijn de voorbereidingen op de sloop begonnen.

Verbinding

De gemeente heeft ruim 6,2 miljoen euro uitgetrokken voor de sloop en de daaropvolgende herinrichting van het gebied. Het verwijderen van het pand is volgens het gemeentebestuur noodzakelijk om een directe, open verbinding te realiseren vanaf de Rijnstraat naar het nog aan te leggen Tulaplein aan de zuidzijde van het vernieuwde Hoofdstation. Op die manier moeten de Rivierenbuurt, het stationsgebied en het toekomstige Spoorkwartier naadloos op elkaar aansluiten.

“Bijzonder stukje Groningse bouwhistorie”

De sloopplannen leidden eerder tot flink wat teleurstelling bij buurtbewoners en erfgoedorganisaties. Volgens Peter Michiel Schaap, directeur van architectuurcentrum Platform GRAS, gaat met de sloop van dit specifieke blok een zeldzaam stukje Groningse bouwhistorie verloren. Het pand uit 1937, ontworpen door architect Johannes Prummel, is een van de weinige plekken die nagenoeg geheel volgens de stedenbouwkundige principes van het beroemde plan van Berlage en Schut uit 1932 zijn gerealiseerd.

Uiteindelijk zijn de sloopplannen wel ingeperkt: aanvankelijk zou het hele huizenblok verdwijnen, maar uiteindelijk blijft de sloop beperkt tot de acht woningen. Hierdoor blijven de aangrenzende nummers 69 tot en me 73a behouden.

Lat ligt hoog

Platform GRAS riep de gemeente vorige maand op om op de vrijgekomen plek niet te kiezen voor ‘karakterloze nieuwbouw’, maar juist een halfopen architectuurprijsvraag uit te schrijven die recht doet aan de rijke baksteenarchitectuur van de Rivierenbuurt. Volgens Schaap weet de gemeente heel goed hoe waardevol het huidige pand is, waardoor de lat voor de geplande ‘nieuwe hoek’ van de kruising automatisch bijzonder hoog ligt.

De verwachting is dat de sloop zo’n twee maanden gaat duren.

Verslaggever Ecco van Oosterhout sprak eerder met wethouder Rik van Niejenhuis (PRO) van Wonen: