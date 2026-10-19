Sloop entree voormalige parkeergarage Holland Casino begonnen: ‘Tijd om stukje stad terug te winnen’

Foto: Rieks Oijnhausen

Een aannemer is maandagmiddag begonnen met de sloop van de entree van het voormalige parkeergebouw van Holland Casino aan het Kattendiep. De sloop maakt voor de gemeente de weg vrij voor een tijdelijke inrichting van het terrein.

Wethouder Rik van Niejenhuis gaf maandagmiddag het startsein voor de werkzaamheden: “Het is tijd om dit stukje stad terug te winnen. Zo laten we zien dat dit stuk echt bij de stad hoort. Momenteel is het sociaal gezien onveilig, terwijl het de achteruitgang is van het uitgaansgebied.”

Minder ruimte voor activiteiten, wel meer overzicht en een zitplek met groen

Vorig jaar noemde de gemeente nog verschillende mogelijkheden voor het terrein, zoals sport- en speelvoorzieningen, een klein festivalterrein met foodtrucks en een openluchtbioscoop. Maar de tijdelijke inrichting wordt kleinschaliger dan eerder de bedoeling was. Tijdens een inloopbijeenkomst in april lieten omwonenden weten dat ze geen behoefte hebben aan extra geluidsoverlast. “De eerste tijdelijke plannen zijn afgeschaald, omdat hier mensen wonen. We kijken eerst hoe we dit kunnen doen, zonder dat de omgeving overlast ervaart”, aldus Van Niejenhuis.

Daarom houdt de gemeente meer afstand tussen de inrichting en de woningen aan het Schuitendiep. De gemeente wil in ieder geval een tijdelijk fietsdepot aanleggen. Ook onderzoekt ze of er ruimte komt voor een tijdelijke commerciële invulling, bijvoorbeeld met wisselende standplaatsen.

Na de sloop brengt de gemeente verharding aan en wordt de huidige afscheiding rond het terrein verplaatst richting de achterliggende panden. Op de vrijgekomen ruimte komen in ieder geval fietsenrekken. Ook legt de gemeente een trap aan om het hoogteverschil op het terrein te overbruggen. De trap krijgt zoveel mogelijk hergebruikte materialen en moet tegelijk dienen als zitplek. Extra groen moet die plek aantrekkelijker maken.

Door de entree te slopen, wordt het terrein beter toegankelijk en krijgen voorbijgangers meer zicht op de plek. Dat moet ook de sociale veiligheid verbeteren, aldus de gemeente. Mogelijk biedt de gemeente vanaf komend voorjaar ook ruimte voor kleinschalige activiteiten op het terrein.

Permanente bestemming nog onbekend

Het voormalige casino brandde in 2017 volledig af. Holland Casino keert niet terug naar Groningen, maar verhuist naar Tynaarlo. Daar verwacht het bedrijf in 2028 een nieuwe vestiging in Ter Borch te openen. De gemeente Groningen kocht het terrein in 2025 voor ongeveer 2,7 miljoen euro. Het gebied is zo’n 4.500 vierkante meter groot en ligt aan de rand van het uitgaansgebied.

De sloop van nu betreft alleen het gedeelte van de locatie rond de ingang van de parkeeergarage. De parkeergarage zelf blijft voorlopig staan. De gemeente onderzoekt nog hoe ze het terrein permanent kan herontwikkelen. Voor zover bekend heeft de gemeente nog geen ontwikkelaar aangewezen voor de bouw van woningen of bedrijfspanden.