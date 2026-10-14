Slachtoffer vechtpartij Stationsplein is jonge Stadjer

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Het slachtoffer van de vechtpartij van dinsdagavond op het Stationsplein is een 18-jarige inwoner van Groningen. De verdachte, een 18-jarige man uit Leeuwarden, is inmiddels aangehouden.

De melding van het incident kwam rond 21.10 uur bij de hulpdiensten binnen. Er zou ook gestoken zijn, maar dat kon de politie nog niet bevestigen. Het slachtoffer is ter plaatse gestabiliseerd door ambulanceverpleegkundigen. Hij is vervolgens naar het ziekenhuis overgebracht.

De politie spreekt met getuigen en doet sporenonderzoek op de locatie om duidelijkheid te krijgen over de toedracht.