Sint Martinus komt er weer aan: voederbieten, lampionnen en optochten

Het uithollen van de voederbieten. Foto: Paul Blom

De Sint Martinusdagen in Groningen staan weer voor de deur. Alle activiteiten van 31 oktober tot en met 14 november staan, zoals ieder jaar, in het teken van delen en aandacht voor mensen die het moeilijk hebben. Op het programma staan onder meer de lichtjesparade, de benefietmaaltijd voor dak- en thuislozen en de inzameling van jassen en dekens.

Volksvermaken deelt op verschillende op 31 oktober gratis voederbieten uit op de Vismarkt. Kinderen kunnen daarvan lampionnen maken. De dinsdag erna deelt Volksvermaken ook voederbieten uit op verschillende scholen, per boerenkar onder begeleiding van draaiorgel.

Op zaterdag 7 november vindt een kinderfestival met lampionnenwedstrijd plaats in de Martinikerk, voorafgegaan door de jaarlijkse Sint Martinusoptocht door de binnenstad. Sint Martinus rijdt te paard met de kinderen met hun lampionnen. Ook wandelaars die het Pronkjewailpad hebben voltooid, lopen mee. Zij leggen tijdens de tocht de laatste etappe af en worden bij de finish in de Martinikerk gehuldigd. Ook op zaterdag de 7e begint om 18.00 uur ook de tweede editie van de Sunnemeerten Parade bij de Oosterkade. De stoet met lichtsculpturen, muziek, dans en optredens trekt naar de Grote Markt. Het thema van de kunstwerken rond de Sunnemeerten Parade is dit jaar ‘rituelen’.

De Vrienden Martinikerk organiseren op maandag 9 november een jaarlijkse benefietmaaltijd. De opbrengst gaat naar de maaltijd voor dak- en thuislozen, de Doperse Dis en Stichting van de Straat. Een dag later, op dinsdag 10 november, organiseren maatschappelijke organisaties een bijeenkomst over woningnood. Professionals en vrijwilligers bespreken daar voorbeelden van hulp aan mensen die een woning zoeken.

Op woensdag 11 november (de dag van Sint Maarten) kunnen mensen tussen 11.00 en 16.00 uur jassen en dekens inleveren in de Martinikerk. De ingezamelde spullen gaan naar de Open Hof en Dorcas. Diezelfde dag vindt in de Martinikerk ook de Sint Martinusvesper plaats, met muziek en ruimte voor bezinning. De Sint Martinusdagen sluiten op zaterdag 14 november af met De Kunst van het Verzet in de Zakkenloods aan het Eemskanaal, een programma met muziek, kunst, workshops en gesprekken over activisme en de manier waarop mensen daartegen aankijken.

Het volledige programma van de Sint Martinusdagen in Groningen vind je op de website van Volksvermaken Groningen.