Schuifelen langs marktkraampjes op Groninger Marktendag: “Het was al vroeg heel druk” (foto’s)

Foto: Erick Bakker

Het is zaterdagmiddag druk in de Groningse binnenstad. De Groninger Marktendag trekt een groot aantal bezoekers naar het centrum, waaronder een groot aantal Oosterburen.

“Het is flink druk”, laat een verslaggever van OOG aan het begin van de middag weten. “Bij de parkeergarages staan files, maar in de winkelstraten loopt het lekker door. Mensen schuifelen op hun gemak langs de kraampjes.” De verslaggever vertelt dat de toeloop al vroeg op gang kwam: “De markt begon om 09.00 uur en vanaf het eerste moment was er direct veel belangstelling.”

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Foto: Erick Bakker Foto: Erick Bakker Foto: Erick Bakker

Oosterburen

De Groningen City Club blies de Groninger Marktendag vier jaar geleden nieuw leven in om meer publiek naar de binnenstad te trekken. Waar het begon als een tweedaags evenement, is het inmiddels uitgegroeid tot een vaste eendaagse traditie op 3 oktober.

Die datum is heel bewust gekozen: in Duitsland wordt op deze dag de Tag der Deutschen Einheit gevierd, de nationale feestdag ter herdenking van de Duitse hereniging in 1990. Omdat de winkels bij de Oosterburen op deze dag gesloten zijn, steken traditioneel veel Duitsers de grens over om in Groningen te winkelen.

Ruim aanbod

Marktkramen zijn zaterdag te vinden in een groot deel van de binnenstad: van de Grote Markt, Waagstraat en Guldenstraat tot de Vismarkt, Brugstraat en het A-Kerkhof. Ondernemers, makers en verenigingen bieden er een breed scala aan spullen aan. Naast het grote marktaanbod zorgen livemuziek, straattheater en diverse foodtrucks voor extra sfeer in de stad.