Ruim 23 duizend panden in Stad staan op kwetsbare grond

Foto: Sebastiaan Scheffer

In de gemeente Groningen staan ruim 23 duizend panden in een postcodegebied dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland als kwetsbaar aanmerkt. Dat blijkt uit een analyse van CheckFundering.nl.

Van die panden is meer dan 80 procent van voor 1970. Dat is 23,2 procent van alle panden in de gemeente. Het gaat om 1.755 postcodegebieden, meer dan in welke andere gemeente in Nederland ook. Landelijk is het 6,0 procent.

Volgens RVO hebben panden van voor 1970 vaak een houten of ondiepe fundering, die kwetsbaar kan zijn waar de draagkracht van de bodem beperkt is. Sinds 1 april dit jaar staat in het taxatierapport een funderingsrisicoklasse A tot en met E. Daardoor komt de fundering vaker ter sprake bij aankoop, verkoop en hypotheek.

“Fundering is iets waar je niet dagelijks over nadenkt, tot je een huis koopt of verkoopt”, aldus CheckFundering. “Met de postcodecheck zie je in een paar seconden hoe jouw straat ervoor staat, en wat je zelf kunt nagaan.” Het cijfer zegt namelijk iets over de buurt, niet over een afzonderlijk huis. Bovendien staat het los van de aardbevingsproblematiek.

Wie wil weten hoe zijn eigen woning ervoor staat, kan zelf al veel nagaan: het funderingstype opzoeken in het gemeentearchief, scheuren en klemmende deuren vastleggen met datum en foto, en met de buren praten. Woningen in dezelfde straat staan meestal op dezelfde bodem, en samen onderzoek laten doen kan goedkoper uitpakken.