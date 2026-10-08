Ruim 1500 inwoners uit gemeente doen aan sport of cultuur via Volwassenenfonds

Foto via Volwassenenfonds Sport & Cultuur Groningen

1534 inwoners uit de gemeente doen dit jaar mee aan sport of cultuur via het Volwassenenfonds. Het fonds zorgt ervoor dat volwassenen die rond het bestaansminimum leven zonder financiele problemen aan sport of cultuur kunnen doen.

Het Volwassenfonds Sport & Cultuur betaalt voor de deelnemers de contributie of het lesgeld. Zo worden mogelijke financiële drempels om mee te doen weggehaald.

In de aanloop naar de Week van de Armoede vraagt het Volwassenenfonds Sport & Cultuur extra aandacht voor volwassenen die niet mee kunnen doen aan sport en cultuur. Door mee te doen aan activiteiten ontstaan er nieuwe ontmoetingen. Ook verbetert het de mentale en fysieke gezondheid.

Aanmelden kan via de website van de gemeente, gevolgd door een kennismakingsgesprek met een tussenpersoon. Nieuwe deelnemers kunnen vaak binnen drie weken starten.