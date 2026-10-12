RUG wil in 2030 minder afhankelijk zijn van Amerikaanse techbedrijven

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De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) wil in 2030 zelf kunnen kiezen met welke technologiebedrijven ze samenwerkt. De universiteit wil minder afhankelijk worden van grote Amerikaanse bedrijven als Google, Microsoft en Amazon. Daarmee wil de RUG meer controle houden over haar digitale systemen, onderwijs en onderzoek.

Studenten en medewerkers gebruiken nu veel diensten van Amerikaanse bedrijven. Zo gebruikt de universiteit Google voor e-mail, documenten en opslag. Na de herverkiezing van Donald Trump startten medewerkers van de RUG een petitie waarin ze eisen dat de universiteit zich losmaakt van grote Amerikaanse techbedrijven. De petitie was een oproep om meer zeggenschap te krijgen over de digitale systemen van de universiteit.

“We moeten veel beter nadenken over wat er met onze data gebeurt, en welke positie we als universiteit innemen”, vertelt Oskar Gstrein, hoogleraar en één van de initiatiefnemers van de petitie. “Het gaat erom dat we weer een bewuste keuze kunnen maken en zeggenschap behouden over onze digitale infrastructuur.”

Alternatieven

De RUG werkt aan een plan om minder afhankelijk te worden van grote techbedrijven. Daarbij kijkt de universiteit naar alternatieven en werkt ze samen met andere Nederlandse universiteiten. Een voorbeeld is Nextcloud, een alternatief voor de diensten van Google. Het systeem biedt onder meer e-mail, bestandsopslag en videobellen.

Niet voor alle digitale diensten is al een goed alternatief beschikbaar. Daarom wil de RUG stap voor stap werken aan meer digitale autonomie. Het doel is niet om alle grote techbedrijven uit te sluiten, maar om zelf te kunnen kiezen met welke partijen de universiteit samenwerkt. “Nu zijn we nog sterk afhankelijk van één leverancier en overstappen is moeilijk”, vertelt Nolda Tipping-Griffioen, directeur van het Centrum voor Informatie Technologie (CIT). “Dat willen we doorbreken – maar zoiets is niet op een vrijdagmiddag geregeld.”