RUG krijgt miljoen euro voor onderzoek naar gezondheid in rechtszaken over klimaat

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Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen krijgen (samen met onderzoekers van Columbia Law School in de VS) een miljoen euro van een Brits liefdadigheidsfonds om te onderzoeken hoe gezondheidsschade een rol speelt in rechtszaken over klimaatverandering.

Het onderzoek richt zich op klimaatzaken wereldwijd, maar besteedt extra aandacht aan landen waar inwoners zwaar worden getroffen door klimaatverandering en gezondheidsproblemen. Onderzoekers bekijken welke argumenten over gezondheid advocaten en andere betrokkenen gebruiken en welk wetenschappelijk bewijs ze daarvoor aanvoeren. Ook onderzoeken ze hoe rechters omgaan met onzekerheid in wetenschappelijke kennis.

Volgens de onderzoekers kan klimaatverandering de gezondheid op verschillende manieren schaden, bijvoorbeeld door hitte, luchtvervuiling, extreem weer en infectieziekten. In rechtszaken spelen vaker hittegerelateerde ziekten en luchtwegaandoeningen een rol. De resultaten kunnen rechters, advocaten, zorgprofessionals en maatschappelijke organisaties helpen om gezondheidsproblemen door klimaatverandering beter juridisch te onderbouwen, aldus de RUG.

Met het geld, afkomstig van de Britse medische liefdadigheidsorganisatie Wellcome, willen de onderzoekers ook een internationale database met vierduizend klimaatzaken uit ruim 55 landen uitbreiden. Zo willen de onderzoekers gerichter bekijken hoe gezondheidsschade in rechtszaken aan bod komt.