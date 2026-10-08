RUG en Werk in Zicht ondertekenen samenwerkingsovereenkomst

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De Rijksuniversiteit Groningen en Werk in Zicht gaan de komende drie jaar nauw samenwerken. Ze willen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt helpen zich te ontwikkelen op de werkvloer en hen uiteindelijk door laten stromen naar betaald werk.

Door deze samenwerking ontstaan nieuwe kansen en werkplekken voor inwoners uit de regio. Ciska Bakema, directeur namens de RUG en Carine Bloemhoff, wethouder en voorzitter van de arbeidsmarktregio Groningen Noord-Drenthe, hebben deze donderdag hun handtekening gezet onder een samenwerkingsovereenkomst Sociaal Ontwikkel Partner.

Met het Sociaal Ontwikkel Partnerschap willen de organisaties samen meer plekken creëren waar inwoners de ruimte krijgen om binnen de RUG nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en werkervaring op te doen. Zo versterken zij hun positie op de arbeidsmarkt en kunnen zij, waar mogelijk, doorstromen naar een betaalde baan binnen óf buiten de universiteiten.

Ciska Bakema: ‘Bij de RUG vinden we het belangrijk om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen. Met deze samenwerking bieden we onder andere taalstages en werkervaringsplekken, zodat we mensen de kans geven zich te ontwikkelen op zowel professioneel als persoonlijk vlak.’

Bloemhoff vult aan: ’Werk geeft mensen zekerheid van inkomen, zelfvertrouwen en een stabiel leven. Daarom is het zo belangrijk dat bedrijven zich ontwikkelen tot sociaal ontwikkelpartner en mensen die kans bieden. De RUG is hier een goed voorbeeld van.’