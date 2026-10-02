Restaurant Noor in Hoogkerk mag verder na akkoord met schuldeisers, maar sluit alsnog in december

Eigenaren Marleen & Jeroen van restaurant Noor in Hoogkerk - Foto via Noor (Facebook)

Restaurant Noor in Hoogkerk kan verder nadat de rechtbank de surseance van betaling van het sterrenrestaurant heeft beëindigd.

De rechtbank wees een faillissementsaanvraag af en keurde tegelijk het herstructureringsakkoord van het sterrenrestaurant goed. Eigenaren Jeroen en Marleen Brouwer noemen het besluit een enorme opluchting.

Noor kwam eerder dit jaar in financiële problemen door een zakelijk conflict met een schuldeiser. Het restaurant vroeg daarop zelf uitstel van betaling aan en diende tegelijk een akkoord in met de schuldeiser. Dat akkoord is nu goedgekeurd. Daarmee kan Noor de zaak voortzetten.

De financiële problemen veranderen niets aan het eerdere besluit om het restaurant in Hoogkerk te sluiten. Noor sluit op zaterdag 12 december definitief de deuren van de Theresiakapel. De eigenaren maakten eerder dit jaar al bekend dat ze na vier jaar uit de kapel vertrekken, omdat ze geen overeenstemming konden bereiken met de verhuurder over de huurvoorwaarden voor de periode daarna.

Tot de sluiting blijft Noor open. Wat er na de sluiting gebeurt, is nog niet duidelijk. De eigenaren hebben daarvoor wel ideeën en dromen, maar er ligt nog niets vast. In 2027 willen ze nieuwe mogelijkheden bekijken.