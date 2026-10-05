Restaurant Nassau aan Martinikerkhof krijgt eerste Michelinster

Chefkok Christiaan de Vries (midden) in de speciale koksbuis met ster - Screencap uit livestream Michelin

Restaurant Nassau, gevestigd bij Hotel Prinsenhof aan het Martinikerkhof, heeft voor het eerst een Michelinster gekregen.

Dat kreeg het restaurant van chef-kok Christiaan de Vries maandagmiddag te horen tijdens de Michelinsteruitreiking in Maastricht. Volgens de proevers van Michelin focust De Vries op een aantal specifieke elementen in zijn gerechten: “Hij laat het product laat spreken zonder gekkigheden.”

Nassau is daarmee het derde restaurant in de provincie Groningen met een Michelinster. Ook Onder de Linden in Aduard en Noor in Hoogkerk hebben een ster. Maar Groningen houdt niet lang drie sterrenrestaurants, want eigenaren Jeroen en Marleen Brouwer maakten in mei bekend dat zij hun restaurant aan het einde van dit jaar willen sluiten.

Ook prijs voor nieuwkomers gaat naar Stad

Ook restaurant Luwte aan de Zwanestraat in Groningen viel maandag in de prijzen. Het restaurant van Falk van Essen en Caroline de Vries kreeg de Opening of the Year-award. Die prijs gaat naar een restaurant dat in het betreffende jaar opende of met een nieuw concept begon.

Daarnaast werd eind vorige week al bekend dat restaurant Dokjard aan de Noorderhaven zijn ‘Bib Gourmand’ terugkrijgt, de prijs van Michelin voor toprestaurants met relatief betaalbare prijzen. Dokjard raakte de Bib Gourmand vorig jaar kwijt, maar bleef toen wel in de Michelin-gids staan als restaurant met een kwaliteitskeuken. In Groningen heeft ook Niemeijer aan de Akerkstraat een Bib Gourmand.

Daarnaast staan Hanasato (Gedempte Zuiderdiep), Bisque (Verlengde Hereweg), Blumé (Oude Boteringestraat) De Grote Frederik (Frederiksplein) en Vive La Vie (Oosterstraat), De Haan (Aweg) en zoals genoemd Luwte (Zwanestraat) uit onze gemeente in de Michelingids met een vermelding.