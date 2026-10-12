Red een biet, Bel de hotline! Kunstenaarscollectief vraagt Groningers ‘verloren bieten’ op te sporen

Foto via Liz de Vries (VELD Collectief)

Normaal gesproken vergaan er tijdens de campagneperiode flink wat achtergebleven suikerbieten. Ze blijven achter bij een weggehaalde bietenbult in een veld of vallen van een bietenwagen. Wie de komende twee weken een suikerbiet langs de weg ziet liggen, kan dat vanaf deze maandag melden bij een speciale ‘Bieten-Hotline’ om deze ‘verloren’ bieten te redden.

Het Groningse VELD-kunstenaarscollectief gaat, na tips van ‘hotline’, op de verloren bieten af om ze op te halen. Vanaf volgende week gaan de kunstenaars een maand proberen suiker te maken van de verzamelde bieten in het tijdelijke ‘SuikerBeetLab’, dat wordt ingericht in SIGN aan de Winschoterkade. Tijdens de expositie getiteld ‘ubiquitoussssssugar’ kunnen bezoekers meekijken hoe ze dat doen. De kunstenaars van VELD verwachten dat ze, vanaf aanstaande zaterdag tot en met 15 november, op meerdere momenten suiker te kunnen maken van de ‘verloren’ bieten.

Het kunstenaarscollectief VELD met de actie een nieuw perspectief bieden op de verwerking van suiker en de voedselketen achter het gewas, dat zo nauw verbonden is met de provincie Groningen, opnieuw zichtbaar maken.

Hoewel de tentoonstelling in SIGN pas komende zaterdag opent, is de ‘hotline’ inmiddels al bereikbaar. Wie een verdwaalde biet ziet, kan bellen naar 050 – 569 01 12 en een voicemail achterlaten met de vindplaats. Daarbij geldt wel een waarschuwing: ga nooit zomaar weg en breng jezelf niet in gevaar. Het collectief haalt de gemelde bieten op, alleen doorgeven is dus genoeg.