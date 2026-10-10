Recordopkomst bij grote schoonmaak Noorderplantsoen: minder afval, maar wel vapes-plaag

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

Een recordaantal van vijftig deelnemers heeft zaterdag geholpen om het Noorderplantsoen weer helemaal schoon te maken. Volgens organisator Tonny Evers werd er na zeventien jaar opruimen voor het eerst minder afval aangetroffen. Wel ziet de organisatie een zorgelijke toename van het aantal sigarettenpeuken en achtergebleven vapebuisjes.

Tonny, hoe is de schoonmaakactie verlopen?

“Het is echt heel goed gegaan. Sowieso willen we als organisatie de verschillende media bedanken die onze actie vooraf onder de aandacht hebben gebracht. Zelf hangen we overal posters op om mensen te attenderen op deze schoonmaakactie, maar we merken dat mensen door de berichtgeving in de media echt in actie komen. We waren vanochtend dan ook echt flabbergasted: ongeveer vijftig mensen hadden gehoor gegeven aan de oproep. Dat waren er aanzienlijk meer in vergelijking met eerdere edities.”

Waar kwamen al die enthousiaste helpers vandaan?

“Dat is misschien nog wel het mooiste van alles: ze kwamen niet alleen uit de directe omgeving van het Noorderplantsoen, maar ook uit de Oosterpoortbuurt, het Oosterpark en de Rivierenbuurt. Als je met deelnemers in gesprek gaat, hoor je eigenlijk van iedereen dat ze op de een of andere manier een verbinding voelen met het plantsoen. Die band is bij veel inwoners echt heel sterk, sterker nog dan met bijvoorbeeld het Stadspark. Mensen vertelden dat ze hier afgelopen zomer zo’n fijne tijd hebben gehad en dat ze met deze actie graag iets terug wilden doen voor ‘hun’ plantsoen. Dat is toch fantastisch?”

Hoe zag de ochtend eruit?

“De actie begon om 11.00 uur bij restaurant Zondag. Daar stond voor iedereen koffie met wat lekkers klaar. Op een gegeven moment merkten we dat het eigenlijk iets te gezellig werd. Toen hebben we iedereen toch maar een grote glimlach op ons gezicht aan het werk gezet. Daarop is iedereen gewapend met een grijper en vuilniszak het plantsoen ingegaan om aan de slag te gaan.”

Wie staken er zoal de handen uit de mouwen?

“Dat liep echt van jong tot oud. Als organisatie regelen wij in samenwerking met de gemeente de hulpmiddelen, zoals handschoenen en grijpers. Daar zaten ook tien speciale kindergrijpers bij en die waren allemaal in gebruik. We kunnen dus met zekerheid zeggen dat er minimaal tien kinderen hebben geholpen. Maar er waren ook deelnemers uit eigenlijk alle andere leeftijdscategorieën. Het was een heel gemêleerd gezelschap.”

Is er uiteindelijk veel afval opgehaald?

“We hebben verrassend genoeg minder opgehaald in vergelijking met eerdere jaren. Na zeventien jaar opruimen kunnen we eindelijk zeggen dat de totale hoeveelheid zwerfafval afneemt. Maar daar stopt het halleluja-verhaal helaas wel direct. We zijn nog steeds flink wat plastic flesjes en blikjes tegengekomen. En voor de rest ontzettend veel klein spul. Peuken vind je echt overal, dat blijft een plaag. Terwijl de filters in peuken nu juist zo slecht zijn voor de natuur. Wat ons dit jaar daarnaast opviel, is de enorme hoeveelheid vapebuisjes. Wat dat betreft zie je echt een verandering optreden. Zolang die vapes intact zijn, is opruimen prima te doen. Maar we zien dat ze ook kapot worden gemaakt, en dan wordt het een heel vervelend klusje.”

We hebben een warme zomer gehad waarin heel veel mensen in het park hebben gezeten. Verbaast het je dan niet dat er per saldo minder afval lag?

“Een beetje wel, eerlijk gezegd. Maar wellicht is er onder de bezoekers inmiddels ook sprake van meer bewustwording. Echt heel vreemde dingen zijn we gelukkig niet tegengekomen. Wel vonden we een deken die helemaal nat en vies was geworden. We vermoeden dat die van een dakloze is geweest, maar omdat deze zo smerig was hebben we dit toch maar opgeruimd.”

Al met al een hele geslaagde dag?

“Absoluut, we kijken met een heel enthousiast gevoel terug op deze dag. Alleen al de enorme opkomst van vijftig man was fantastisch. Zoals ik al zei doen we dit nu voor het zeventiende jaar. We zagen vandaag mensen die er de afgelopen jaren ook altijd bij waren, maar ook heel veel nieuwe gezichten. Iedereen hielp vol enthousiasme mee. De volgende editie vindt plaats in april. En zo bewegen we langzaam richting het twintigste jaar, en daar willen we iets bijzonders van gaan maken.”