‘Burgemeester mocht woning aan Snelliusstraat sluiten na explosie, pand blijft voorlopig op slot’

Foto: 112 Groningen

De woning aan de Snelliusstraat in de Grunobuurt, waar op 11 september een explosie plaatsvond in de portiek, blijft tot 23 oktober gesloten. De bewoner maakte vrijdag bezwaar tegen de sluiting door burgemeester Roelien Kamminga bij de rechtbank, maar de voorzieningenrechter vindt dat de burgemeester de woning terecht voor zes weken heeft gesloten.

De explosie vond in de vroege ochtend plaats bij de portiek op ongeveer twee meter van een slaapkamerraam van een woning op de begane grond, waar de bewoners met zijn gezin woont. Daarbij ontstond een kleine brand. Op de portiekdeur stond ook graffiti, met een tekst waarmee een bewoner werd opgeroepen te ‘betalen’. Volgens de politie werd een combinatie van vuurwerk en brandstof gebruikt om bij de deur een ontploffing te veroorzaken. Ook vond de politie een huls bij de portiekdeur. In de deur zat een inslag met een patroon dat vermoedelijk op de deur was afgevuurd.

Het politieonderzoek naar de explosie en de schietpartij loopt nog, maar de burgemeester besloot de woning dezelfde dag nog voor zes weken te sluiten. De bewoners waren het daar niet mee eens en vroegen de voorzieningenrechter om de sluiting op te heffen. Volgens de bewoners waren minder ingrijpende maatregelen mogelijk, zoals permanent cameratoezicht of extra politietoezicht. Ook zeiden ze dat ze informatie hadden waarmee de daders konden worden opgespoord.

Maar de rechter vindt dat de burgemeester voldoende heeft onderbouwd waarom de sluiting nodig was. Daarbij speelt volgens de uitspraak mee dat er meerdere aanslagen zijn geweest die waarschijnlijk voortkomen uit hetzelfde conflict. Zo werd eerder ook de woning van de moeder van de bewoner getroffen en de burgemeester besloot ook haar woning aan de Multatulistraat tegelijk te sluiten voor zes weken. Haar woning werd na een eerste aanslag halverwege augustus ook al tijdelijk gesloten. Maar kort nadat de moeder was teruggekeerd, volgde opnieuw een aanslag.

Volgens de rechter mocht de burgemeester daarom rekening houden met een risico op herhaling. In de rechtszaal wezen de advocaten van de gemeente erop dat bij de woning van de moeder al een camera was geplaatst, maar dat daarna toch opnieuw een aanslag plaatsvond. Extra politietoezicht zou volgens de burgemeester niet genoeg zijn, omdat daarvoor permanent toezicht nodig zou zijn.

Op de dag van de explosie bood de burgemeester de bewoners een hotel aan. Daar maakten ze geen gebruik van, omdat ze zelf al opvang hadden geregeld. Ook Woningstichting Patrimonium bood een vervangende woning aan. De bewoners vonden die woning niet geschikt en wezen het aanbod af. De rechter vindt daarom dat de burgemeester en de woningcorporatie de belangen van de bewoners voldoende hebben meegewogen en wijst het verzoek van de bewoners daarom af. De woning blijft daarom in ieder geval gesloten tot vrijdag 23 oktober.