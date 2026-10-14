Rechtenstudent RUG vangt bot bij Raad van State: 6 blijft een 6

Foto: Joris van Tweel

Een student van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) krijgt geen hoger cijfer voor een van zijn tentamens. Dat bestloot de Raad van State woensdagmiddag. De student was het niet eens met de beoordeling en vond dat de nabespreking van zijn tentamen niet goed verliep.

De masterstudent Nederlands Recht kreeg in november 2025 een 6 voor het tentamen. Hij ging in bezwaar bij de examencommissie, omdat hij vindt dat de examinator beter had moeten uitleggen welke fouten hij in zijn antwoorden had gemaakt. Ook vond hij de individuele nabespreking te kort en wilde hij uitgewerkte modelantwoorden kunnen bekijken.

Maar de Raad van State oordeelt dat de universiteit de regels heeft gevolgd. De examinator besprak het tentamen eerst met de hele groep en bood daarna de mogelijkheid voor een individuele bespreking. De student maakte daar ook gewoon gebruik van. De examinator hoefde volgens de hoogste bestuursrechter van het land daarbij geen volledige modelantwoorden te verstrekken. Dat de student de sfeer onprettig vond en ontevreden was over de uitleg, bewijst niet dat de nabespreking onzorgvuldig verliep.

De student vond daarnaast dat het College van Beroep voor de Examens van de RUG had moeten onderzoeken of de manier waarop zijn tentamen werd nagekeken wel goed aansloot op de vragen. Volgens de Raad van State mocht het college die inhoudelijke beoordeling buiten beschouwing laten. Ook heeft de student niet aangetoond dat de examinator procedurele regels bij het nakijken heeft geschonden.