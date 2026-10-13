QBuzz laat bussen woensdag zoveel mogelijk bussen rijden, maar waarschuwt voor rituitval door staking

In Groningen en Drenthe rijden woensdag 14 oktober hoogstwaarschijnlijk minder bussen van Qbuzz door een landelijke ov-staking. Reizigers moeten rekening houden met uitgevallen ritten en vertraging. De treinen van Arriva in Groningen en Friesland rijden volgens de normale dienstregeling.

De bonden zijn boos over plannen van de vervoersbedrijven om onder meer de loondoorbetaling bij ziekte te verlagen, meer onbetaalde pauzes in te roosteren en werknemers korter van tevoren te informeren over roosterwijzigingen. Ook zouden werknemers minder inspraak krijgen op hun roosters. De vakbonden willen onder meer een loonsverhoging van 9,5 procent in twee jaar, een betere regeling voor oudere werknemers en sneller een vast contract. Ook pleit de vakbond voor volledig betaald ouderschapsverlof in de eerste negen weken.

Medewerkers beslissen zelf of ze meedoen, stelt Qbuzz dinsdagochtend. De busvervoerder weet daardoor, naar eigen zeggen, pas bij het begin van de diensten hoeveel bussen kunnen rijden. Ook de reisinformatie kan op het laatste moment veranderen. Reizigers moeten daarom kort voor vertrek hun reis plannen via 9292.nl.

Treinvervoerder Arriva verwacht in Groningen en Friesland geen beperkingen op het spoor. De vervoerder wil met de medewerkers die wel werken zoveel mogelijk treinen laten rijden in Nederland en laat weten dat in onze regio in ieder geval niet wordt gestaakt.

Op donderdag 15 oktober rijdt Qbuzz weer volgens de normale dienstregeling. Maar als de staking niet tot resultaat leidt, volgen mogelijk nieuwe acties. De bonden overwegen iedere week een actiedag als de bonden na woensdag niet overstag gaan.