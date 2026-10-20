QBuzz laat bussen donderdag weer zoveel mogelijk rijden, maar waarschuwt voor rituitval door staking

In Groningen en Drenthe rijden komende donderdag hoogstwaarschijnlijk minder bussen van Qbuzz door de landelijke ov-staking. Hoewel de busvervoerder de dienstregeling wel opstart, moeten reizigers rekening houden met uitgevallen ritten en vertraging.

Medewerkers beslissen zelf of ze meedoen aan de staking, meldt Qbuzz. De busvervoerder weet daardoor pas bij het begin van de diensten hoeveel bussen kunnen rijden. Ook de reisinformatie kan op het laatste moment veranderen. Reizigers moeten daarom kort voor vertrek hun reis plannen via 9292.nl. Vrijdag rijdt Qbuzz weer volgens de normale dienstregeling.

De vakbonden CNV en FNV voeren actie, omdat de onderhandelingen over een nieuwe cao voor het stads- en streekvervoer vastzitten. Ze willen onder meer een loonsverhoging van 9,5 procent in twee jaar, betere regelingen voor oudere werknemers en sneller een vast contract. De bonden verzetten zich tegen plannen van vervoersbedrijven om arbeidsvoorwaarden te verslechteren. Zo willen de werkgevers volgens de bonden onder meer langere onbetaalde pauzes invoeren en werknemers later informeren over roosterwijzigingen.

Op vrijdag 23 oktober rijdt Qbuzz weer volgens de normale dienstregeling. Treinvervoerder Arriva verwacht in Groningen en Friesland geen beperkingen op het spoor, omdat de werknemers van deze vervoerder in het noorden werken via een andere cao.