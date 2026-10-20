PVV zie overlijden meisje in instelling als symptoom van groter probleem: ‘Dit lijkt opnieuw een falend jeugdzorgsysteem’

De PVV in Groningen wil onafhankelijk onderzoek naar de jeugdzorg na het overlijden van een 15-jarig meisje in een woonlocatie aan de Plutolaan in Paddepoel. De fractie heeft opnieuw schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders en wil een hoorzitting met de betrokken organisaties.

De PVV maakt zich vooral zorgen over de waarschuwingen die de moeder van het meisje ruim een maand voor haar overlijden gaf. Zij maakte zich grote zorgen over de veiligheid van haar dochter en wilde voorkomen dat er eerst iets ernstigs zou gebeuren voordat hulpverleners ingrepen.

De PVV heeft opnieuw schriftelijke vragen ingediend bij het college van B&W en dringt aan op onafhankelijk onderzoek naar de opvolging van de waarschuwingen, de verantwoordelijkheid van betrokken instanties en de effectiviteit van het gemeentelijke toezicht. De fractie wil daarnaast dat onafhankelijk onderzoek duidelijk maakt wat de betrokken instanties met de waarschuwingen van de moeder deden en wie eindverantwoordelijk was voor de veiligheid van het meisje.

“Het is hartverscheurend dat een moeder zo nadrukkelijk waarschuwt voor de veiligheid van haar dochter en haar kind vervolgens verliest”, vertelt PVV-fractievoorzitter Kelly Blauw. “Wij hebben jarenlang zorgen over de tekortkomingen in de jeugdzorg. Steeds opnieuw horen we over ontbrekende bescherming, ouders die zich niet gehoord voelen en instanties die naar elkaar wijzen. Dit kan en mag niet zo doorgaan. De veiligheid van kinderen moet altijd vooropstaan.”

Onderzoek politie en melding bij inspectie na overlijden 15-jarig meisje in wooninstelling

Het 15-jarige meisje werd maandagochtend dood gevonden in de woonlocatie aan de Plutolaan. De politie onderzoekt de omstandigheden rond haar overlijden en houdt rekening met de mogelijkheid van een misdrijf. De doodsoorzaak en de precieze toedracht zijn nog niet duidelijk.

De avond ervoor was ze volgens de directie van jeugdhulpverlener La Hacienda betrokken bij een ernstig geweldsincident aan de Hippocrateslaan in Groningen. Medewerkers van La Hacienda haalden haar daarna op. Het meisje stond onder toezicht van Jeugdbescherming Noord en verbleef bij La Hacienda. Jeugdbescherming Noord heeft het overlijden gemeld bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.