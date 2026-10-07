Publiek maakt kennis met de agenten van ‘Bureau Groningen’ in Forum

Foto: Burgemeester Roelien Kamminga via Instagram

De Groningse agenten die te zien zijn in het nieuwe seizoen van Bureau Groningen zijn woensdagmiddag in het Forum voorgesteld aan het publiek.

Tijdens de première van de serie konden bezoekers kennismaken met de agenten. Na hun presentatie konden bezoekers vragen stellen, een praatje maken met de agenten en met de politiemensen op de foto.

In het achtste seizoen van het programma loopt programmaker Ewout Genemans mee met zes koppels van twee Groninger agenten. Daarin maakte Genemans van alles mee: meldingen over vuurwapens, een verdronken man, een verwarde buurman met een mes en de zoektocht naar een vermiste hond. De camera’s van Bureau Groningen volgden alle activiteiten van de koppels; van ongevallen en vechtpartijen tot goede gesprekken.

De serie is vanaf 15 oktober te zien op RTL4 en Videoland.