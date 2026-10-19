Provincies en gemeenten nu aanzet bij realisatie Nedersaksenlijn

Afgelopen vrijdag kwam het heuglijke nieuws dat de Nedersaksenlijn, de snelle treinverbinding tussen Groningen en Twente, er officieel gaat komen. Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Annet Bertram kwam daarom maandagmiddag naar Groningen om te praten over de nieuwe treinverbinding.

Volgens de staatssecretaris is het nu van belang dat provincies en gemeenten hun eigen belangen opzijzetten en aan het algemeen belang denken. “Als iedereen alleen aan zijn eigen belangen gaat denken, weet je één ding zeker, dan gaat het alleen maar langer duren”, aldus de staatssecretaris.

Ook is er nieuwe hoop voor de snelle treinverbinding tussen Groningen en de Randstad. Hiervoor is een nieuwe commissie opgericht die opnieuw gaat kijken naar de mogelijkheden om de treinverbinding te realiseren. De staatssecretaris geeft aan dat zij en minister van Infrastructuur en Waterstaat Vincent Karremans hun uiterste best gaan doen om de verbinding mogelijk te maken. Dit willen zij bereiken door een nieuwe financiële strategie te ontwikkelen en alle informatie opnieuw te bekijken. “Als ik iets zeg, dan beloof ik dat en als ik iets beloof, dan doe ik het ook”, aldus de staatssecretaris.