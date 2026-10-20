Provincie trekt 2,7 miljoen euro uit voor kwetsbare jongeren die uit de jeugdhulp stromen

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De provincie Groningen trekt de komende drie jaar ruim 2,7 miljoen euro uit voor het project ‘Een vliegende start’. Met dat geld krijgen jongeren van 18 tot 21 jaar die uit de jeugdhulp komen, ondersteuning bij de overgang naar zelfstandig wonen.

De hulp richt zich op wonen, financiën, opleiding of werk, gezondheid en het opbouwen van een sociaal netwerk. Het project moet de zelfstandigheid van deze kwetsbare groep vergroten en voorkomen dat zij instromen in langdurige zorg- en hulptrajecten.

Grote uitdaging vanaf 18 jaar

Sommige kinderen en tieners tot 18 jaar kunnen niet meer thuis wonen en krijgen jeugdhulp met verblijf. Wanneer zij 18 jaar worden, vervalt deze opvang en moeten zij zelfstandig verder. Voor een deel van hen is dat een enorme uitdaging: zij beschikken niet over een sociaal vangnet, lopen een verhoogd risico op schulden of dakloosheid en ervaren stress door financiële onzekerheid.

“Elke jongere van 18 jaar of ouder moet een stabiele toekomst kunnen opbouwen”, licht gedeputeerde Pascal Roemers (PvdA) toe. “Voor jongeren uit de jeugdhulp met verblijf is dat vaak geen eenvoudige opgave. Zij krijgen vaak geen vervolgzorg, kunnen geen beroep doen op ondersteuning van hun ouders en hebben geen sociaal vangnet. Door dit project worden jongeren geholpen om op eigen benen te staan. Dit vergroot hun bestaanszekerheid en geeft hun perspectief op opleiding, werk en een stabiel leven.”

Financiële steun en buddy

Voor jongeren uit de jeugdhulp is zelfstandig rondkomen verre van vanzelfsprekend. Wie geen werk heeft of opleiding volgt, kan een bijstandsuitkering volgens de jongerennorm aanvragen. Daarbij wordt in principe uitgegaan van een financiële bijdrage van de ouders. Als die ondersteuning ontbreekt, kan een aanvulling worden aangevraagd, maar in de praktijk blijkt dat voor veel jongeren erg ingewikkeld.

‘Een vliegende start’ biedt deze jongeren daarom een jaar lang directe financiële steun. Dat moet rust, ruimte en perspectief geven om aan de toekomst te bouwen. Naast financiële hulp ontvangen zij begeleiding van een professional en ondersteuning van een ervaringsdeskundige buddy.

Kansen voor Kinderen

Het project maakt onderdeel uit van het provinciale programma Kansen voor Kinderen, waarmee de provincie werkt aan het doorbreken van generatiearmoede.

Programmamanager Hermien Maarsingh: “We weten dat juist deze groep jongeren heel kwetsbaar is. Om een eerlijke kans te maken op een stabiel leven, hebben zij bij de start begeleiding en financiële ondersteuning op maat nodig. Gebaseerd op de aanpak ‘Thoes’ van de gemeente Groningen (uitgevoerd door WerkPro) willen we met ‘Een vliegende start’ die ondersteuning nu verbreden naar jongeren die uitstromen uit de jeugdhulp.”