PRO wil gemeentelijk beleid om wildgroei aan pakketautomaten te voorkomen

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De raadsfractie van PRO wil dat de gemeente afspraken maakt over de plaatsing van pakketautomaten en pakketpunten. De partij is wil daarmee voorkomen dat automaten zomaar overal verschijnen. Als het aan PRO ligt, komt het Stadhuis met plannen voor een samenhangend netwerk met aandacht voor verkeersveiligheid en toegankelijkheid, maar ook voor lokale ondernemers.

De fractie constateert dat steeds meer bezorgers pakketten willen afleveren bij pakketpunten en automaten. Op zich geen slechte zaak, vind PRO, omdat het aantal busjes wat naar privéadressen moet in Groningse wijken en dorpen zo afneemt. Maar de ontwikkeling vraagt volgens de fracie wel om duidelijke afspraken over waar de automaten komen te staan en hoe ze worden ingepast in de omgeving.

De vier grootste gemeenten van Nederland (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) hebben inmiddels afspraken gemaakt met de grootste pakketbezorgers ophaalpunten en afhaalkluizen. De bedrijven moeten de ophaalpunten hier zoveel mogelijk gaan delen en neerzetten op plekken waar toch al veel mensen naartoe gaan: bibliotheken, fietsenstallingen, sportkantines en ov-hubs.

Zo moet Groningen dat ook ongeveer gaan aanpakken, schrijft PRO-raadslid Joren van Veen in schriftelijke vragen aan het gemeentebestuur. De partij wil dat de gemeente daarbij ook kijkt naar de spreiding van automaten, de sociale veiligheid en de gevolgen voor het verkeer. Ook mogen ondernemers in Stad best wat bijverdienen aan het hebben van een pakketpunt, vindt PRO. De automaten moeten daarom zo weinig mogelijk bemande pakketpunten bij lokale winkels verdringen.