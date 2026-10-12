PRO en CU willen nieuwe buurten slimmer inrichten om stroomtekort te beperken

Impressie: KCAP

PRO en ChristenUnie willen dat de gemeente onderzoekt hoe duizenden geplande woningen in Groningen toch stroom kunnen krijgen, ondanks het tekort op het elektriciteitsnet.

Voor ongeveer 4.500 nieuwe woningen is op dit moment geen plek op het stroomnet, liet het Stadhuis vorige week weten namens Enexis. Vooral woningbouwplannen in Meerstad en de nieuwe wijk Stadshavens worden geraakt door het tekort aan stroomcapaciteit.

Raadsleden Ceciel Nieuwenhout (PRO) en Rosalie van der Heide (ChristenUnie) vragen het gemeentebestuur daarom om mogelijke oplossingen te onderzoeken. De partijen wijzen op maatregelen die andere gemeenten nemen. In Utrecht en Arnhem wordt bijvoorbeeld de stroomcapaciteit voor een hele buurt tegelijk bepaald, in plaats van per woning. Zo krijgt een buurt een vast budget voor stroom.

De partijen willen weten hoe de gemeente toekomstige buurten en wijken zo kan inrichten dat ze beter in balans zijn met het stroomnet. Ze noemen daarbij eigen stroomopwekking en slimme systemen. Gebouwen kunnen volgens Nieuwenhout zo worden ingericht dat ze minder stroom van het net vragen op piekmomenten, bijvoorbeeld met een accu. “En parkeervoorzieningen zoals in Stadshavens kunnen slim worden ingeregeld voor het laden van elektrische auto’s”, besluit Nieuwenhout. “Dit soort ingrepen kunnen de verwachte stroompieken verlagen en dan is er wellicht eerder toch wel ruimte op het net.”