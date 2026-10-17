Politieke partijen willen testapparaat voor snellere drugstesten: “Voorkom gezondheidsschade”

zuurtest

Drugs moeten sneller en beter getest kunnen worden in de gemeente Groningen. Daarvoor pleiten de raadsfracties van Student & Stad, D66 en Volt. Aanleiding is het landelijke Red Alert van afgelopen augustus, nadat er op de Nederlandse markt xtc-pillen werden aangetroffen met een hoge concentratie van de gevaarlijke stof PMMA.

“Het gaat om levensgevaarlijke pillen”, licht raadslid Ivar Kuper van Student & Stad toe. “PMMA lijkt op MDMA, maar heeft als eigenschap dat het veel langzamer werkt. Gebruikers kunnen daardoor ten onrechte denken dat de pil niet werkt en extra bijnemen, met ernstige oververhitting en soms zelfs de dood tot gevolg.”

Naast PMMA brengt ook de handel in andere synthetische drugs grote risico’s met zich mee. Volgens het Trimbos-instituut bevatte vorig jaar slechts drie procent van de als 3-MMC verkochte en ingeleverde monsters daadwerkelijk 3-MMC. In 2024 was dat nog dertien procent.

‘Onderzoek aanschaf testapparaat opnieuw’

In Groningen kunnen inwoners hun drugs gratis en anoniem laten testen bij Verslavingszorg Noord Nederland (VNN). Maar door beperkte landelijke laboratoriumcapaciteit kunnen niet alle monsters volledig of snel genoeg onderzocht worden. Met de aanschaf van een zogeheten FTIR-apparaat zou VNN lokaal sneller en efficiënter inzicht kunnen krijgen in de samenstelling.

Het college wees een eerder voorstel voor de aanschaf van zo’n testapparaat af vanwege de kosten en de voorkeur voor preventie. Student & Stad, D66 en Volt vragen het gemeentebestuur nu om die afweging te herzien.

“Drugsgebruik brengt altijd risico’s met zich mee”, stelt Kuper. “Maar mensen die ondanks alle waarschuwingen toch gebruiken, moeten zo goed mogelijk geïnformeerd zijn over wat ze innemen. Betrouwbare en snelle testresultaten helpen gezondheidsschade te voorkomen en maken gerichte waarschuwingen mogelijk. Wij willen van het college weten of de huidige testcapaciteit in Groningen wel toereikend is en hoe vaak inwoners de afgelopen anderhalf jaar niet of onvolledig geholpen konden worden.”

Daarnaast willen de drie partijen weten hoe het college ervoor zorgt dat jongeren, studenten en het uitgaanspubliek de testlocatie weten te vinden en bij acute gevaren tijdig worden bereikt.

Schriftelijke vragen worden doorgaans binnen enkele weken door het college beantwoord.

Verslaggever Willem Poppes maakte onlangs een reportage over hoe het drugstesten bij VNN werkt: