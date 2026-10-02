Politie vindt MDMA, kilo’s cannabis en vuurwapen in woning van 27-jarige Stadjer

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De politie heeft afgelopen woensdag een 27-jarige man uit Groningen aangehouden voor het bezit van drugs en een vuurwapen.

Agenten van het basisteam Groningen-Centrum en het speciale HIT-interventieteam kwamen de man op het spoor na tips. In de woning van de man vond de politie onder meer zeven kilo hash, zes kilo hennep en 100 gram MDMA. Naast de drugs vonden agenten ook een vuurwapen.

Volgens de politie is de Stadjer inmiddels weer vrijgelaten na verhoor, maar blijft hij verdachte in het onderzoek.