Politie schakelt Burgernet in bij zoektocht verdachte na melding overval bij supermarkt aan Kerklaan

Foto: 112 Groningen

De politie zoekt maandagmiddag naar een verdachte na een mogelijke overval of beroving bij de Plus-supermarkt aan de Kerklaan.

Wat er precies heeft plaatsgevonden bij de supermarkt, is (nog) niet bekend. Agenten zoeken in de omgeving naar de verdachte. Via Burgernet roept de politie ook het publiek op om mee uit te kijken naar een eventuele verdachte.

Dat zou dan een man van 35 tot 40 jaar met een donkere huidskleur zijn. De man heeft volgens de politie zwart kroeshaar en een zwarte baard. De man draagt een blauwe jas, een rode trui, een gouden ketting en een zwarte broek met opvallende rode knieholtes. Ook draagt hij donkere sneakers met witte zolen.

De politie waarschuwt mensen om de man niet zelf te benaderen, maar direct 112 te bellen als de man wordt gezien.