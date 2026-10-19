Politie onderzoekt overlijden in begeleidwonenlocatie voor jongeren in Paddepoel

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De politie doet onderzoek in een locatie voor begeleid wonen voor minderjarige jongeren aan de Plutolaan in Paddepoel, nadat er in de nacht van zondag op maandag een persoon is overleden. Volgens het Dagblad van het Noorden gaat het om een minderjarige, vrouwelijke bewoonster.

Agenten onderzoeken of er sprake kan zijn van een mogelijk misdrijf, bevestigt een politiewoordvoerder. Het onderzoek loopt nog en van een strafrechtelijk onderzoek is daarom vooralsnog geen sprake. Volgens de politie moet eerst duidelijk worden hoe de persoon is overleden.

DvhN meldt dat het gaat om een 15-jarig meisje, dat woonde in het gedeelte van het wooncomplex dat wordt gebruikt door jeugdhulpverlener La Hacienda. De directeur van de organisatie stelt dat het meisje zondagavond bij een vriend aan de Hippocrateslaan betrokken was bij een gewelddadig incident. De organisatie haalde haar daarna op en sprak nog met haar. Maandagochtend troffen medewerkers het meisje dood aan. Of haar dood verband houdt met het geweldsincident is nog onduidelijk.