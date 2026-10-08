Politie houdt twee spoorlopers aan

Foto: Patrick Wind, 112groningen

De politie kreeg afgelopen nacht een melding van ProRail dat op en bij de spoorwegovergang aan de Peizerweg mensen op het spoor liepen. Dat meldt RTV Noord.

Toen agenten daar aankwam, gingen twee personen er op de fiets vandoor. De ene kon vlot werden opgepakt, maar de ander ontkwam. De agenten gingen hem achterna en zette hem klem aan de Sabotagelaan. Daar kwam de fietser ten val. Hij werd nagekeken door ambulancepersoneel, maar had geen verwondingen.

De vluchtende fietser kreeg uiteindelijk twee bekeuringen: voor lopen over het spoor en voor rijden op een fiets zonder verlichting.