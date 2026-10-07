Politie deelt beelden van verdachten na babbeltrucs bij ouderen in Groningen

Vlnr: verdachten aan de Eikenlaan, de Siersteenlaan en het Sontplein - Foto's via Politie.nl

De politie heeft vrijdag beelden gedeeld van vijf verdachten die ouderen met een babbeltruc hebben opgelicht. Drie zaken hebben een link met de gemeente Groningen: drie verdachten hebben met gestolen pinpassen gepind of geld opgenomen in de stad.

Twee oudere vrouwelijke inwoners uit Stad werden slachtoffer van een babbeltruc. Op 17 mei werd een 86-jarige vrouw uit Groningen gebeld door iemand die zich voordeed als politiemedewerker. De vrouw kreeg te horen dat criminelen het op haar bankpas hadden gemunt. Er zou iemand langskomen om waardevolle spullen veilig te stellen.

Even later kwam een nepagent bij haar aan de deur. Die ging er vandoor met contant geld, sieraden en haar pinpas. Kort daarna pinde een man met de gestolen pas bij een automaat aan de Eikenlaan in Groningen.

Bangmakerij over ‘verdachte transacties’ leidt tot diefstal

Een kleine drie weken later (5 juni) werd opnieuw een vrouw uit Groningen slachtoffer van een babbeltruc. De 81-jarige vrouw kreeg een telefoontje van iemand die zich voordeed als medewerker van haar bank. Er zouden verdachte transacties op haar rekening staan en de oplichter probeerde daarom toegang te krijgen tot haar creditcard.

Vervolgens kwam iemand bij de vrouw aan de deur om haar pinpas op te halen. Kort daarna pinde een nog onbekende man met de gestolen pas bij een automaat in een supermarkt aan de Siersteenlaan in Groningen.

Uit Delfzijl gestolen pinpas gebruikt in Stad

Ruim twee weken later (22 juni) speelde zich eenzelfde tafereel af in Delfzijl. Daar kreeg de 84-jarige vrouw meerdere telefoontjes en werd ze bang gemaakt met het verhaal dat iemand haar waardevolle spullen wilde stelen. De vrouw moest haar pinpas in een envelop doen. Een persoon kwam die envelop ophalen en zette haar vervolgens onder druk om ook haar sieraden af te geven. De oplichter ging er met een flinke buit vandoor.

Kort daarna pinde iemand voor honderden euro’s met de gestolen pas bij een automaat aan de Schoolstraat in Delfzijl. Dezelfde man staat later op beelden van een elektronicawinkel aan het Sontplein in Groningen. Daar betaalde hij met de gestolen pas meer dan duizend euro.

Vijf oplichters met link naar provincie Groningen

De politie publiceerde vrijdag in totaal vijf keer beelden van verdachten in zaken waarbij ouderen op deze manier werden opgelicht. Wie informatie heeft over de mannen kan contact opnemen met de Opsporingstiplijn via 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.