Politie blust brand bij ondergrondse container in Spieghelstraat

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een ondergrondse afvalcontainer in de Spieghelstraat in de wijk De Wijert heeft dinsdagavond korte tijd brand gewoed. Papier en karton dat naast de container lag, was door een nog onbekende oorzaak in brand gevlogen.

De melding van de buitenbrand kwam rond 21.50 uur bij de hulpdiensten binnen, waarna een tankautospuit van de brandweer op pad werd gestuurd. “Het bleek te gaan om een container op de hoek met de Brederostraat”, vertelt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl. “Er was papier en karton naast de container gelegd dat in de brand was geraakt.”

Uiteindelijk hoefde de brandweer niet te blussen: agenten waren als eerste ter plaatse en wisten het vuur met een handblusser snel onder controle te krijgen. De brandweerlieden die kort daarna arriveerden, hebben een nacontrole uitgevoerd. Hoe het afval in brand heeft kunnen vliegen, is niet bekend. Hier wordt onderzoek naar gedaan.