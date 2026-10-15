Pokémonwinkel opnieuw slachtoffer van inbraak

Foto: WIllem Poppes

Bij ParadiseCardsTCG, een winkel in Pokémonkaarten aan de Nieuwe Ebbingestraat, is in de nacht van woensdag op donderdag opnieuw ingebroken.

De eigenaar werd afgelopen nacht gebeld door de alarmcentrale. Hij meldt op sociale media dat inbrekers de inhoud van de kassalade hebben meegenomen. In de nacht van maandag op dinsdag was er ook al ingebroken, naar verluidt door drie personen. Er bleek niets te zijn gestolen, maar er was wel sprake van een flinke ravage. De winkel is inmiddels weer open.

De politie vraagt getuigen van de inbraken die iets verdachts hebben gezien of gehoord, of die camerabeelden hebben, contact op te nemen.

In de nacht van maandag op dinsdag werd er al ingebroken. OOG maakte daar deze reportage over: