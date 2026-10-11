Podium Zuid start zondag: winterse variant van SterrebosLive trapt af met Hans van Lier Band

Foto: SterrebosLive/PodiumZuid

In speeltuingebouw BSV De Helpen aan de Groenesteinlaan gaat zondag 11 oktober een nieuw seizoen van Podium Zuid van start. Podium Zuid is de overdekte, winterse variant van SterrebosLive.

“Voor de eerste editie van het nieuwe seizoen hebben we de Hans van Lier Band uitgenodigd”, vertelt de organisatie. “Het repertoire van de band is ontzettend breed: van blues, rock en funk tot alles wat daartussen zit. Je kunt nummers verwachten van onder anderen Aretha Franklin en Tina Turner, maar ook eigen werk.”

Drijvende kracht achter de band is gitarist Hans van Lier. Hij speelt al sinds zijn jeugd en ontwikkelde zijn stijl grotendeels als autodidact. Door de jaren heen heeft hij gespeeld met verschillende grote namen, waaronder Double Trouble (de begeleidingsband van Stevie Ray Vaughan) en Rolling Stones-gitarist Mick Taylor.

Programma

Het optreden in BSV De Helpen begint om 15.00 uur en duurt tot 17.00 uur. “Er zijn voldoende zitplaatsen in de zaal aanwezig en bij de bar zijn koffie, thee en overige drankjes verkrijgbaar”, aldus de organisatie.

Podium Zuid ontstond in 2018 toen een groep buurtbewoners uit de zuidelijke stadswijken het initiatief nam om ook in de koudere maanden livemuziek naar de wijk te halen. De concertreeks kan plaatsvinden dankzij bijdragen van Wijkcomité Helpman en BSV Helpman-Oost / De Helpen.